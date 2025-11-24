演唱會經濟發威! 陳其邁兌現"週週來高雄"競選支票

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導

TWICE圓滿結束在台灣的兩場演唱會，也讓高雄的演唱會經濟再度爆發！市府統計，六、日兩天在高雄的演唱會，總共有18萬人湧入高雄，創造五億的觀光產值，22日的捷運運量更是創下今年新高，達到35萬人次。不少人也想起三年前陳其邁的競選支票，就是要大家周周來高雄，他真的辦到了！

高雄市府統計，六、日兩天在高雄的演唱會，總共有18萬人湧入高雄，創造五億的觀光產值。（圖／民視新聞）

瑞豐夜市裏，人潮水洩不通，每個攤位前幾乎都是大排長龍。瑞豐夜市業者：「從五點到現在都還沒有停過，都還沒有做完，然後演唱會又散場了。」瑞豐夜市業者：「多一倍啦一倍。」連年邁的阿媽都得出來幫忙，不然真的做不來。因為演唱會剛結束，歌迷全都來覓食。歌迷：「演唱會散場來吃一下，對啊對啊，逛一下瑞豐。」不少人拿著市府發的「夜市優惠券」來消費，店家收到厚厚一疊，鈔票更是數不完。高雄市長陳其邁：「這兩天總共有18萬的歌迷來到高雄，創造了觀光總產值有五億元之多，像這個龍華夜市連人要進去都非常困難。」

三年前陳其邁的競選支票，就是要大家周周來高雄，他真的辦到了！（圖／民視資料畫面）

南韓超人氣女團「TWICE」一連兩天高雄開唱，同一時間搖滾天王伍佰，台語天后孫淑媚也都在高雄演出，大批歌迷湧入港都追星，22日高捷運量創下今年度新高，達到35萬人次，從餐飲、交通、住宿到觀光，業績都大幅成長。演唱會經濟再度爆發，也讓不少人想到三年前的這段話。當時陳其邁說，「選對人，大港響徹雲霄，國際巨星都來唱，高雄市長不講武德，我要你們每個週末，每個禮拜天，都到高雄享受高雄的溫暖，享受高雄的魅力。」拚連任開出的競選支票，並不是隨口說說而已，真的辦到了！泰國遊客：「我覺得有實現，覺得高雄市政的對於TWICE的應援支持，包括政府級別還有人文級別，我覺得是有在支持。」遊客：「他有實現，我覺得還蠻厲害的。」民進黨立委黃捷：「這種沉浸式的體驗，已經是現在口耳相傳，大家都覺得說高雄真的太厲害了。」把粉絲放在C位，從BLACKPINK到TWICE，市府傾全力「城市應援」，在國際間打響名號，打造高雄演唱會之都的新形象。

