演唱會經濟發威 陳其邁：觀光總產值衝5億

▲韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周在高雄開唱，湧18萬人潮。市長陳其邁表示，估計創造逾5億觀光產值。(圖／高市府提供)

[NOWnews今日新聞] 韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周在高雄開唱，吸引超過18萬歌迷集結港都，高雄捷運運在上周六也創下今年度單日35萬人次新高，演唱會效益更延伸至夜市、餐酒館等，高市府估計創造逾5億觀光產值。市長陳其邁今(24)日表示，下個月世運主場館將舉辦韓國AAA頒獎典禮，勢必另一波人潮，明年度世運主場館也已全數預約完。

▲經發局提醒，歌迷朋友目前持有的各款商圈夜市優惠券，使用期限皆至明年2月28日，歡迎大家日後再來高雄快樂追星，把整座城市玩透透！(圖／高市府提供)

陳其邁指出，市府透過智慧城市與智慧交通系統分析人流並即時調整服務，週六市內共4場演唱會同時舉辦，散場交通運輸約90分鐘；經調整與精進後，週日已縮短為76分鐘，未來仍將持續提升服務效率。

陳其邁強調，高雄將粉絲放在C位，配合需求即時調整公共服務，讓所有來訪歌迷都擁有最佳體驗。於12月舉行的亞洲明星盛典（AAA） 票券已全數售罄，預期將再帶來一波演唱會經濟；世運主場館明年檔期已排滿，許多主辦單位甚至排到後年，顯示高雄已成為國際演唱會首選城市。

經發局長廖泰翔也表示，這次TWICE演唱會在高雄，不僅是台灣首次，更是全台ONCE醞釀10多年的熱情盼望，高市府各局處全力合作打造「全市應援」，不僅有七大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，TWICE更驚喜獻聲捷運進站廣播，並帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家也加入應援行列。同時經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。

經發局表示，這次TWICE演唱會是歌迷期待十年的重要里程，中央公園商圈特別於上週五（21日）舉辦前夜祭「K-POP Random Dance 隨播即跳@高雄」，吸引破千名ONCE玉竹街前夜祭集合，熱舞包含〈Like Ooh-Ahh〉、〈TT〉、〈What is Love 〉、〈Strategy 〉、〈THIS IS FOR〉等歷年金曲，展現中央公園商圈獨有的青春氛圍，在地店家OFFLINE連續三天舉行演唱會After Party，造訪人潮與業績較平時週末成長近五成。

經發局提醒，歌迷朋友目前持有的各款商圈夜市優惠券，使用期限皆至明年2月28日，如果這次來不及使用也別擔心，歡迎大家日後再來高雄快樂追星，把整座城市玩透透！緊接著，12月還有「2025亞洲明星盛典(AAA)」即將登場，號召全球粉絲再度集結高雄，一起來為偶像們熱情應援！想了解更多資訊，請關注商圈夜市優惠券官網、經發局FB及IG，隨時掌握最新活動內容。

