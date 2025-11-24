演唱會經濟發威！18萬歌迷擠爆港都 帶動周邊商機「產值狂飆5億」
即時中心／黃于庭報導
高雄近年致力發展「演唱會經濟」，結合強大的城市行銷，帶來龐大周邊商機。南韓人氣女團TWICE上週末（22-23）登上世運主場館，完成出道10年首度登台開唱；同時歌手ㄒ於雄巨蛋進行巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演登場，總計湧入超過18萬歌迷。據統計，高雄捷運上週六運量高達35萬，創今（2025）年度新高，替高雄帶來高達5億觀光產值。
高雄經發局長廖泰翔表示，本次TWICE演唱會在高雄，不僅是台灣首次，更是全台ONCE（TWICE粉絲名）醞釀10多年的熱情盼望，市府各局處全力合作打造「全市應援」，不僅有7大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，TWICE更驚喜獻聲捷運進站廣播，並帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家也加入應援行列。
同時，經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市50元優惠券」，可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。和泰集團也自發響應交通優惠，輸入專屬優惠碼即享總計千元的共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。從餐飲、交通、住宿到觀光，高雄市要讓來自海內外的ONCE，在「港都夢幻藍海」裡，留下驚喜不斷的紀念回憶。
高雄演唱會效益更延伸至夜市、餐酒館等，直至深夜多處夜市依舊人潮洶湧。（圖／高市府提供）
六合夜市總幹事詹金翰表示，從上週五（21）開始，夜市營業時間一到，人潮湧入不中斷，歌迷不僅橫跨各年齡層，更有許多來自日韓、東南亞、港澳的追星朋友，讓每個攤位前都出現熱鬧人龍，直到深夜2點還有許多歌迷前來續攤用餐。
詹金翰也分享，有些攤商本身就是TWICE死忠粉絲，雖然這次沒搶到演唱會門票，但仍加碼應援優惠、準備更多備料，「ONCE用盡全力歡迎子瑜回家，就讓攤商用美食應援各位粉絲」。
高雄經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市50元優惠券」。（圖／高市府提供）
鳳山青年夜市「歐8韓食」韓式料理店老闆林皓揚表示，這次市府燈光秀景點橫跨至鳳山衛武營，從週間開始就有許多歌迷帶著手燈來打卡、拍影片，更有許多外縣市歌迷藉由追星第一次來到鳳山青年夜市。
「青年牛排」店長陳維安則談到，這次TWICE和伍佰同時開唱，再加上市府推出商圈夜市優惠券助攻，忙得連喝口水的時間都沒有，人潮與生意都是前所未見的等級，台灣歌迷的追星熱情相當了不起。
本次高雄10家餐酒款也聯合響應「ALCOHOL FREE最甜酒吧應援」，推出10款獻給ONCE的金曲特調，憑票根消費更有買1送1、餐食招待等優惠，帶動歌迷預約潮，合作酒吧上週末訂位率高達8成。
高雄10家餐酒款也聯合響應「ALCOHOL FREE 最甜酒吧應援」，推出10款獻給ONCE的金曲特調」。（圖／高市府提供）
高雄英迪格酒店「PIER NO.1 高空酒吧」店長尚恩提到，這次推出酒款「What is Love?」以棒棒糖、棉花糖等元素，吸引許多ONCE提前訂位，從週五起開門客滿到打烊，週末每天票根禮換破百杯。
位在巨蛋附近的「Dhyana De Cyber」負責人Kerwin表示，週末每天訂位從晚上九點後滿到打烊，即使到凌晨一點仍有歌迷前來兑換票根禮調酒，跟跨年一樣熱鬧！整體餐酒館較其他週末業績成長4成以上。
高市府攜手在地舞蹈教室與餐酒館推出「K-POP隨播即跳」前夜祭。（圖／高市府提供）
經發局說道，本次TWICE演唱會是歌迷期待10年的重要里程，中央公園商圈特別於上週五舉辦前夜祭「K-POP Random Dance 隨播即跳@高雄」，吸引破千名ONCE玉竹街前夜祭集合，熱舞包含〈Like Ooh-Ahh〉、〈TT〉、〈What is Love 〉、〈Strategy 〉、〈THIS IS FOR〉等歷年金曲，展現中央公園商圈獨有的青春氛圍，在地店家OFFLINE連續3天舉行演唱會After Party，造訪人潮與業績較平時週末成長近5成。
最後，經發局提醒，歌迷朋友目前持有的各款商圈夜市優惠券，使用期限皆至明年2月28日，如果這次來不及使用也別擔心；緊接著12月還有「2025亞洲明星盛典(AAA)」即將登場，號召全球粉絲再度集結高雄，一起來為偶像們熱情應援。
