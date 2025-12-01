演唱會經濟觀光產業助高雄發展 陳其邁：6成服務業人口實質收入成長 3

有關議員建議成立演唱會及馬拉松基金會，高雄市長陳其邁今（1）日表示，演唱會主辦單位為經紀公司，市府依不同團體需求提供客製化規劃，且由於日、韓、歐美的營運模式不盡相同，市府以公私協力方式支援交通疏運與城市行銷，讓大型活動能順利落地，共同行銷高雄的演唱會經濟；而馬拉松部分，可參考日本東京馬拉松以賽事推動城市品牌的模式，將由運動發展局研議後續機制。

陳其邁表示，市府積極推動城市轉型，包含產業升級、觀光活絡與經濟動能提升，以台積電為代表的大型高科技企業投資高雄，帶動就業與相關供應鏈發展；同時，演唱會經濟與觀光產業對高雄6成服務業人口帶來實質收入成長，已成為城市平衡發展的重要推力。

在居住安全方面，陳其邁指出，將由工務局督導各公寓大廈管理委員會，加強宣導市府提供的消防設備與防火材質改善補助。他並強調，相關預算充足，市府將持續補助住警器、滅火器等設備，並精進大樓工安管制事項，確保市民生命財產安全。

針對各國購屋政策比較，陳其邁表示，台灣過去推動的合宜住宅設有限制條件，但仍難以有效協助年輕人購屋，因此政策已調整為採行類似歐洲的社會住宅制度。他說明，高雄將透過捷運路網，研議地上權住宅及社會住宅等多元模式，以降低青年購屋負擔。

對於議員關心公園管理人力問題，陳其邁指出，高雄市含高大特區、澄清湖、果嶺自然公園等，共有超過400公頃綠地，市府已責成公園處增加人力與預算，並評估民間認養機制。他並表示，市府在115年度編列1000萬元改善金獅湖、獅山公園周邊環境，未來雙湖公園將朝生態公園規劃，設置生態廊道。

在傳統產業轉型議題上，陳其邁強調，新技術導入與鏈結國際資金是關鍵。市府將延續成功案例，推動數位孿生與智慧AI技術優化傳統產業製程，促進創新、提升競爭力，協助工廠面對全球競爭時保持活力。

