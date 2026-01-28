【演唱會經濟】泰勒絲巡演要天價出場費 週邊效應能否回本更關鍵
演唱會經濟夯，流行韓團、國際巨星輪流在台北、高雄開唱，創造台灣的演唱會盛況。讓其他沒有大型場館的縣市眼紅，又遇到2026年底地方選戰，縣市長候選人紛紛打出蓋巨蛋、邀請巨星開唱的演唱會牌。邀請巨星除了場館是必考題外，還要考量預算多寡、帶動週邊的消費餐旅零售跟帶動觀光經濟、商圈效應配套能否回本才是政府單位最大考題。
北高市府曾探詢 傳泰勒絲出場費達八百至千萬美元
據知情業界人士透露，不只政府單位接觸過想邀請泰勒絲，包括台北市府、高雄市府都曾探詢過泰勒絲「降落台灣」的可能性。但泰勒絲不僅是《富比世》億萬富豪名人榜天后，其出場費用更是天價。據透露，泰勒絲出場費一場大約落在800萬美元至1000萬美元左右，通常演唱會舉辦兩場來算，加上舞台佈置、工作人員等費用，保守估計至少2500萬美元。
過去新加坡政府為了搶泰勒絲東南亞獨家主辦權，傳出當局不惜每場最高補貼300萬美元，泰勒絲團隊舉辦6場演唱會，吸引30萬名粉絲從亞洲各地前去朝聖女神風範，新加坡政府大手筆豪擲千金果然帶動高達5億美金的演唱會經濟，讓藝人巡演成為國家級投資案，引發各國紛紛效仿。
拆搭台、預算、交管 演唱會經濟背後需政府高度配合
據媒體報導，其實2023年台北大巨蛋落成之際，台北市府團隊曾與泰勒絲團隊接洽，但後來除了檔期無法配合，當時台北大巨蛋尚未辦過大型演唱會，部分安全相關驗證程序尚未完成，且對照日本4場、新加坡6場，大巨蛋當時僅規劃2至3場，按照一場演唱會搭建舞台到結束拆台裝運，大約需要十個工作天來計算，歌手來開兩場演唱會來說，就必須佔用掉場館約兩個星期的檔期，當時時間太緊湊，硬體設備、場地準備可能來不及，最終作罷。（責任編輯：卓琦）
