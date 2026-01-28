【演唱會經濟】賴政府探詢泰勒絲、濱崎步府前開唱 遭拒原因曝光

高雄演唱會經濟太夯，傳府院曾私下透過管道盼泰勒絲、濱崎步來北部開唱但因各種因素作罷。（合成畫面）





高雄演唱會經濟正夯，灶咖男團SuperJunior剛完成3天演唱會，高雄市長陳其邁預告天團防彈少年團（BTS）11月19、21及22日確定在高雄演出，引爆粉絲A.R.M.Y的搶票潮。接棒陳其邁參選高雄市長的立委賴瑞隆更喊話，若當選將努力邀請泰勒絲（Taylor Swift）到高雄開唱。據了解，看上演唱會熱潮，總統府院高層也曾透過關係探詢Lady gaga、濱崎步、泰勒絲等巨星在台北甚至到總統府前開唱可能性，但礙於預算跟藝人整體巡演規畫恐困難重重。

民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會

接棒陳其邁（左）參選高雄市長的立委賴瑞隆（右）近期喊話，若當選將努力邀請泰勒絲到高雄開唱。（資料照片／張哲偉攝）

免票聽濱崎步演唱會機率低 政府高層仍積極推進

高雄演唱會夯帶動周邊經濟人流熱潮，加上BTS震撼宣布在2026年3月20日發行新專輯，並啟動完整體活動，更是歷經2年半的軍白期後的回歸，將在年底高雄開唱引爆搶票潮。據悉，演唱會熱潮從南部燒回北部，日前府院高層就曾透過關係向業界打探，希望能邀請國際知名藝人在台北、高雄開唱，甚至用觀光預算或是相關企業贊助方式，達成「互惠」開放民眾免費欣賞，因此國內不少製作公司都有收到來自政府部門或是半官方組織的詢問。

據了解，府方曾開出的國際藝人名單包括日本藝人濱崎步、美國流行天后泰勒絲、Lady gaga等人，但最後都鎩羽而歸。Lady gaga兩場演場會加上出場費、舞台建造、工作人員費用等⋯保守估計大約10億台幣、泰勒絲也是天價等級，根本不可能免票觀賞；濱崎步原定去年11月29日在上海舉辦演唱會，卻遭到中國強硬取消，但她仍選擇在無人的舞台完成演出，掀起國際討論，當時許多網友敲碗希望政府邀請濱崎步來台演唱，為她送暖等等，因此政府單位也曾洽詢可能性。

Lady Gaga。（美聯社）

兩場演場會加上出場費，保守估計約要10億台幣

業界人士透露一般操作模式 免費開放民眾觀賞行不通

業界知情人士表示，經紀公司是希望演唱會能夠賣票、帶動經濟效益，所以免費的不太可行，且國際知名藝人通常開啟世界巡演，會先敲定像是北美洲、歐洲幾個大城市，來到亞洲通常先敲定日本東京場次後，若有多出來的場次時間或是再依照檔期，去敲幾個週邊國家的場館，像是新加坡、南韓、台灣就是幾個最常被詢問到的國家。而知名韓團的巡迴演出也是類似概念，確定開啟亞巡後，大多從韓國首爾當首場，開始敲定週邊國家場地，通常就是提出場地訴求後，看哪個城市意願跟配合度高成功機率也最大。

目前台灣大型表演場地，高雄市有可容納5萬人的世運主場館、1.5萬人巨蛋；台北有大巨蛋最多可容納近6萬人、小巨蛋為1.5萬人，北高屬這幾個場地最搶手，台北大巨蛋今年將有i-dle、華語天后鄧紫棋、歌手孫燕姿、韓團TWICE、日本搖滾天團ONE OK ROCK演出；高雄方面，韓國天團EXO回歸巡演、韓國人氣女團ITZY，以及眾所矚目的BTS三天巡演。