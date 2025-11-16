演唱會聖地在台中 從跨年嗨到新年 蕭敬騰、玖壹壹、五月天「全A咖」集結

「華語搖滾天團」五月天於12月27、28、31日及2026年1月1、3、4日在台中洲際棒球場舉辦「五月天《回到那一天》。（圖/中市府新聞局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中躍升全台演唱會聖地！市府致力打造台中成「流行音樂之都」，匯聚交通、氣候、美食、文化、戶外場地廣大等多元優勢，加上台中跨年活動連五年榮登網路熱度冠軍且不斷刷新紀錄，台中已成眾多巨星表演開唱的獨家首選城市，就連天王蕭敬騰也獨選台中跨年倒數。台中市新聞局局長欒治誼表示，台中演唱會魅力從2025尾聲到2026新年不間斷，短短2個半月點燃4大音樂盛典，蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童MJ116等「全A咖」陣容相繼集結台中，與粉絲相約台中一路從跨年嗨到新年。

廣告 廣告

欒局長指出，台中持續以「流行音樂之都」為目標前進，不僅要讓更多演唱會在台中，也希望將音樂融入城市日常，帶動產業、觀光與城市品牌全面升級。今年11月起至明年2月，2個半月匯集4大音樂盛典，邀請全台民眾一起來台中「從年底一路嗨到明年」。

蕭敬騰。（圖/中市府新聞局提供）

年度最受矚目戶外音樂盛事「玖壹壹南北貳路音樂節2025」於11月15、16日在台中水湳中央公園盛大登場，由國民天團玖壹壹領軍，邀集蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、高爾宣OSN、許富凱、婁峻碩SHOU、怕胖團PAPUN BAND、FEniX等多組人氣歌手與樂團輪番演出，預計吸引逾1萬5千名歌迷齊聚。

台中跨年活動去年破48.7萬人締造嶄新歷史，連續五年榮登全台網路熱度冠軍，今年更特別邀請「金曲歌王」蕭敬騰，睽違五年重返台灣跨年舞台，獨家選擇台中水湳中央公園開唱。蕭笑稱，決定來台中的關鍵就是「台中美食太誘人了！」展現對台中城市魅力的高度肯定。今年台中跨年卡司陣容全面飆升，多組金曲樂團、三金歌王、人氣少男少女偶像、原民天團與唱將級歌手都將輪番登場，打造一場「全A咖」跨年音樂盛典，讓台中成為全台最矚目的跨年城市。

玖壹壹。（圖/中市府新聞局提供）

「華語搖滾天團」五月天於2025年12月27、28、31日及2026年1月1、3、4日在台中洲際棒球場舉辦「五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會─台中站·新年快樂版」，預計吸引逾 15 萬名樂迷參加。市府將與五月天合作推動城市行銷，於台中多處景點打造主題特色裝置，帶給市民與遊客全新的城市風貌與體驗。

「華語嘻哈天團」頑童MJ116將於2026年1月31日及2月1日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，由本色音樂、滾石唱片主辦，並由台中市政府指導。頑童MJ116與台中淵源深厚，2016年《兄弟本色》演唱會曾創下開賣37秒售罄7000張紀錄，2017年《幹大事》巡迴台中場更於7分鐘內售罄，多年累積的熱度與支持，使台中成為頑童MJ116音樂旅程中極具象徵性的重要城市。

頑童MJ116。（圖/中市府新聞局提供）

欒局長強調，今年台中不只有玖壹壹領軍打造的指標音樂節、最受市民期待的台中跨年晚會，更有五月天、頑童MJ116等重量級「全A咖」卡司接力登場，讓城市從11月一路熱鬧到新年，請大家把旅程安排在台中，親身感受最熱情的城市能量，用音樂迎接嶄新的2026年。