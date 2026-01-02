演唱會落幕！蔡依林一下台就做了這件事 還想衝回家躺平

蔡依林《PLEASURE》大巨蛋三場演唱會順利落幕，工作一結束，她一度忘了要開記者會，一心只想趕快衝回家休息，不過她自曝在連日演出後，她一下台就預約了SPA療程，打算好好放鬆。而演唱會口碑發酵，讚她是演唱會天花板，蔡依林謙虛說：「是不是天花板？我不知道，我們真的很認真，It‘s my pleasure， 我很榮幸可以給別人一點壓力。」

演唱會上，不管是一開場的公牛、巨蟒、金豬，抑或是環場的飛馬，蔡依林坦言第一次看到導演設計好的節目內容，內心很興奮，也很好奇怎麼完成這些道具，至於最愛哪一個？她毫不猶豫說：「蛇吧！第一次站上去就很『咕溜』，雖然速度很快，但一點都不害怕，很順滑，它走得越快我越開心，很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺，很像坐海盜船。」

最後一場，蔡依林曝心情仍有種飄飄然的感覺。（凌時差提供）

為了準備在大巨蛋演唱會，蔡依林一開始以為會像跑馬拉松，覺得很辛苦，但在美國排舞後，身體習慣了這樣的演出，只有第一次彩排覺得累，之後就沒有太大的感覺，唯獨食慾變得比較差。至今，她仍認為下午5點是她最好的演出時間，更透露第二場晚上7點，準備上台前，她突然說了一句：「我要睡覺。」全場工作人員立馬關燈撤退，足足瞇了15分鐘才醒過來，對此，她笑稱：「就是有點當機感。」

在眾多巨型道具中，蔡依林享受在巨蟒上的感覺。（凌時差提供）

最後一場，蔡依林笑稱心情仍有種飄飄然的感覺，很像腎上腺素突然降了下來，有種宿醉感，她說：「我很喜歡這種很放鬆，不用擔心演出內容的感覺。」而舞台之大，蔡依林也認了曾幾度迷失方向，有時候音樂一出，會看一下地上的標誌，尋找對的方向，雖然機關很多，她很慶幸都記得位置，安全過關。

演出順利落幕，蔡依林已預約了SPA，好好放鬆一下。（凌時差提供）

向來要求完美的蔡依林，感性感謝團隊支持，讓她感覺「我不是一個人」，更數度哽咽泛淚，對此，她說：「我都會不斷記錄每天的過程，慢慢發現自己和以前的狀態差很多，很像是對自己很驕傲的父母，有種小孩子長大的感覺。」且以往總會出現的包袱，早在第一天就已放下，心態上比起以往成熟許多。

