演唱會落幕！蔡依林一下台就做了這件事 還想衝回家躺平

蔡依林《PLEASURE》大巨蛋三場演唱會順利落幕，工作一結束，她一度忘了要開記者會，一心只想趕快衝回家休息，不過她自曝在連日演出後，她一下台就預約了SPA療程，打算好好放鬆。而演唱會口碑發酵，讚她是演唱會天花板，蔡依林謙虛說：「是不是天花板？我不知道，我們真的很認真，It‘s my pleasure， 我很榮幸可以給別人一點壓力。」
演唱會上，不管是一開場的公牛、巨蟒、金豬，抑或是環場的飛馬，蔡依林坦言第一次看到導演設計好的節目內容，內心很興奮，也很好奇怎麼完成這些道具，至於最愛哪一個？她毫不猶豫說：「蛇吧！第一次站上去就很『咕溜』，雖然速度很快，但一點都不害怕，很順滑，它走得越快我越開心，很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺，很像坐海盜船。」
為了準備在大巨蛋演唱會，蔡依林一開始以為會像跑馬拉松，覺得很辛苦，但在美國排舞後，身體習慣了這樣的演出，只有第一次彩排覺得累，之後就沒有太大的感覺，唯獨食慾變得比較差。至今，她仍認為下午5點是她最好的演出時間，更透露第二場晚上7點，準備上台前，她突然說了一句：「我要睡覺。」全場工作人員立馬關燈撤退，足足瞇了15分鐘才醒過來，對此，她笑稱：「就是有點當機感。」
最後一場，蔡依林笑稱心情仍有種飄飄然的感覺，很像腎上腺素突然降了下來，有種宿醉感，她說：「我很喜歡這種很放鬆，不用擔心演出內容的感覺。」而舞台之大，蔡依林也認了曾幾度迷失方向，有時候音樂一出，會看一下地上的標誌，尋找對的方向，雖然機關很多，她很慶幸都記得位置，安全過關。
向來要求完美的蔡依林，感性感謝團隊支持，讓她感覺「我不是一個人」，更數度哽咽泛淚，對此，她說：「我都會不斷記錄每天的過程，慢慢發現自己和以前的狀態差很多，很像是對自己很驕傲的父母，有種小孩子長大的感覺。」且以往總會出現的包袱，早在第一天就已放下，心態上比起以往成熟許多。
蔡依林自嘲秀斗只因2025年過得飛快 鬆口返場台北可能性
甩開高跟鞋 蔡依林開場穿運動鞋奔全場
蔡依林自曝戀愛腦狀態 分泌多巴胺太興奮！起床照鏡子驚呼：天啊
蔡依林開唱獲讚「奧運等級」喊榮幸！ 開唱前先補眠15分鐘 最愛道具是這樣
【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）一連三天站上大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，3場演出讓她不得緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林出動金豬豪撒3600萬! 演唱會精彩細節全曝光
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導天后JOLIN蔡依林，一連三天在大巨蛋的演唱會，昨天落幕，回顧演唱會每個章節都有驚喜，先來看到她出動斥資3600萬打造的"貪婪金豬"，在演唱會狂撒紙鈔，讓全場歌迷瘋搶，從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」處處暗藏巧思。民視 ・ 1 天前 ・ 2
哭了！蔡依林才創下大巨蛋天花板 今年無緣加場內幕曝光
「Jolin」蔡依林的3場大巨蛋演唱會順利落幕，她以極致的舞台美學與史詩級道具掀起話題，更被網友封為是「演唱會天花板」級別，對此她在會後受訪打趣笑說：「It's my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」可惜的是今年台北及高雄的大型場館都沒有檔期，恐無緣加場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
影／蔡依林演唱會「靠電動車瞬移」 匆忙換場不忘幽默喊：趕快回家囉
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨歌手蔡依林從2025年12月30日起，一連三天在台北大巨蛋舉行世界巡迴演唱會，此次演出共耗資9億元，把許多巨型動物搬進大巨蛋，還...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會後受訪（1） (圖)
華語歌后蔡依林（圖）在台北大巨蛋舉辦PLEASURE巡迴演唱會台北場次，1日結束演出後出面接受媒體聯訪，分享這次在大巨蛋開唱心情。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林自嘲秀斗只因2025年過得飛快 鬆口返場台北可能性
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會今晚（1日）邁入最終場，蔡依林堪稱火力全開熱舞，越來越享受演出，在公牛、巨蟒、金豬及飛天馬車輪番上陣，讓台下觀眾看得忘我，蔡依林自曝笑話，她說：「嗨！新年快樂，有一個超好笑的，我昨天不小心把2025講成2024了，可能不是只有我一個人『秀斗』，我朋友看到（飛馬）遊行過來，大叫說『好大一隻大象』。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
晚期攝護腺癌復發…精準放射標靶療法 延長存活期、減疼痛
腰椎、骨盆腔痠痛，寸步難行，60多歲張先生原以為椎間盤滑脫，術前接受核磁共振（MRI）檢查，不料當天傍晚就接到醫院電話，要求隔天立即回診。在被告知晚期攝護腺癌且骨轉移後，他當場傻住，才退休一年多，計畫著跟另一半暢遊，人生怎麼像是快畫上句點。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會被讚奧運開幕等級 大巨蛋難加場
（中央社記者王心妤台北2日電）歌后蔡依林昨晚結束台北大巨蛋PLEASURE演唱會，被讚奧運開幕等級，她笑回：「It's my pleasure。」雖然粉絲敲碗加場，但她透露，今年大巨蛋無加場機會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林邀粉絲一起衝進大巨蛋「真實原因曝光」自嘲腦袋秀斗 把2025講成2024
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋續唱第三場，她在演唱抒情歌前，先是自嘲「昨天在台上不小心把2025年講成2024了」，她自爆自己腦袋有點秀斗，但不是只有她，開場的時候她的朋友看到公牛，直接大叫說「好大一隻大象」，讓她覺得很好笑。她也表示昨天講完之後，就在想自己在講什麼，問大家「你們會有這樣子的狀況嗎？腦筋有點秀斗的時候」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
蔡依林演唱會後受訪（2） (圖)
歌后蔡依林在台北大巨蛋連續3晚舉辦PLEASURE世界巡迴演唱會台北場，從2025年一路唱到2026年第一天，1日演出結束後她開心現身受訪，分享演出心路歷程。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
詭異男闖自助洗衣店行竊！ 「當場穿走、在店裡便溺」誇張行徑全都錄
社會中心／馬聖傑、黃柏榕 新北市報導竟然把自助洗衣店，當成服飾店的試衣間！元旦當天，新北市新店地區的一間自助洗衣店，走進一名詭異男子，他鎖定烘衣機裡面烘乾的衣服，隨意翻找，甚至當場試穿，最後把別人的衣物、褲子直接穿走！被害人回到自助洗衣店，發現自己的衣物都不見，氣得報警，初估損失約8千元。一名男子，晚間走在人行道上，看得出來，他手上拿了件衣服，開始穿在身上，走沒幾步路又把衣服脫掉，其實這些衣服不是他的，而是不久前，男子在自助洗衣店偷來的。監視器捕捉到，男子在自助洗衣店，烘衣機前，拿著別人剛烘乾的衣服，開始試穿，把自助洗衣店當服飾店，把開放式店家當試衣間，更扯的是，他還在洗衣店內便溺，渾然不知自己早就被電眼拍下。詭異男闖自助洗衣店行竊！ 「當場穿走、在店裡便溺」誇張行徑全都錄。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「這名男子一走進自助洗衣店，就直接走到最深處，鎖定烘衣機打開後隨意翻找，更直接當場試穿衣服，更把衣服直接穿走。」事發就在新北市新店區，建國路上這家自助洗衣店，詭異男子元旦當天傍晚，大搖大擺走進自助洗衣店，鎖定已經烘乾的衣服，不僅當場試穿，還直接把衣物穿走，被害人當時不在店裡，一回來發現衣服、褲子、襪子通通不見，調閱監視器才發現被偷走！損失金額約8千元！他發文抱怨這名男子根本是慣犯！附近店家也時常看到他，在附近晃來晃去。詭異男闖自助洗衣店行竊！ 「當場穿走、在店裡便溺」誇張行徑全都錄。（圖／民視新聞）附近店家：「有看過其實他常常會在這邊出現，就是有一點點...怪怪的，有時候會自言自語唱歌。」附近店家：「走在路上有時候會看到他啊，面無表情啊就呆滯站在那邊。」更有人表示，難怪每次在路上看到這名男子，身上穿的衣服總與他不搭，一看就知道不是他的，還被起底很常跟蹤騷擾女性！現在警方鎖定已經鎖定他的身分！要看他家中到底有多少偷來的衣服！原文出處：詭異男闖自助洗衣店行竊！ 「當場穿走、在店裡便溺」誇張行徑全都錄 更多民視新聞報導怕爆！「莊家班麻油雞」雙北10分店遭加料 3嫌羈押禁見人妻撞破尪租屋當砲房！整間超極樂「小三狂換戰袍」元旦悲劇！20多歲警員交班時沒出現 同事查看驚見他宿舍猝死民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
曾嫌「什麼鬼地方」！YouTuber莎白攜台美混血帥兒深根台灣
YouTuber「莎白」有79.4萬位訂閱者，她日前和兒子萊萊一同登雜誌封面。莎白談到自己和妹妹是雙胞胎，12歲那年跟著爸爸從美國加州搬到台灣，對這個全然陌生的環境，她們一點也不適應。剛到台灣時，姊妹倆暫住在朋友家，三個年紀相近的美國男生愛作弄她們，甚至故意請她們吃「田雞」，嚇得兩人又驚又怕。回想當自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
銀白世界！ 合歡山下冰霰夾雪 遊客嗨迎2026初雪
南投縣 / 綜合報導 冷氣團發威，南投合歡山凌晨下起冰霰，隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，武嶺的積雪厚度約2公分，上山遊客看到2026年第一場雪，興奮得不得了，開始玩起堆起雪人、打雪仗，還有人赤腳站在冰上，感受真正的冰天雪地，仁愛分局警方也執行交通管制，上山車輛從昆陽開始就必須加掛雪鏈才能通行。抓起一大把雪，盡情拋撒，遊客一早上到合歡山，迎接2026年第一場雪，開心得不得了，遊客：「(本來)今天沒有要請假，要回去上班，就是看到有下雪，就為了雪，多請一天假。」冷氣團發威，合歡山凌晨下起冰霰，隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，武嶺積雪厚度約2公分，遊客玩起堆雪人、打雪仗的遊戲。記者潘虹恩：「合歡山在今天早上清晨的時候，下起了冰霰，所以地上，都已經覆蓋了一層白霜。」有遊客把寵物犬用毯子包緊緊保暖，還塞進暖暖包；還有前職棒投手，半夜和朋友衝上山，感受赤腳踩在冰天雪地的感受。前職棒投手許文錚：「喔，受不了，(沒有帶外套嗎)，沒有，我沒帶外套，(所以覺得很冷)，對。」來自熱帶的越南遊客，也是生平第一次見到下雪，記者VS.越南遊客：「我覺得這裡很漂亮，很冷，(越南那邊也會下雪嗎)，沒有。」仁愛分局警方執行台14甲線雪地管制，從昆陽要上到武嶺，必須加掛雪鏈才能通行，有民眾車輛沒雪鏈，只能徒步走上山，氣喘吁吁，記者VS.民眾：「當作爬山，(走多久了)，我從4點多走上來，(OK嗎)，不OK，(為什麼還要上去)，沒去過，來都來了。」直到上午，武嶺的氣溫還是在零下2度，體感溫度零下4度，這波冷氣團讓全台冷颼颼，但遊客都把握機會衝上合歡山，迎接2026年第一場雪。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 121
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片
韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25