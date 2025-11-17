演唱會視線不良頻傳！消基會籲文化部：增列補償條款

近年台灣演唱會市場蓬勃發展，然而隨著高價票券熱賣，消費糾紛也隨之攀升，消基會就表示，已接獲多起「演唱會座位視線不良」申訴案件，不少人入座後才發現根本看不到舞台。（圖／消基會）

近年台灣演唱會市場蓬勃發展，然而隨著高價票券熱賣，消費糾紛也隨之攀升，消基會就表示，已接獲多起「演唱會座位視線不良」申訴案件，不少人入座後才發現根本看不到舞台，為此呼籲文化部，應立即檢討《藝文表演票券定型化契約》，增列「視線揭露與補償」條款，並提供民眾申訴協助，讓每位觀眾都能看得見舞台、也看得見權益。

消基會指出，消費者投訴主辦單位包括多家知名公司，且案件顯示，即便主辦單位事前公告「部分區域視線遮蔽」，但實際現場的遮蔽狀況往往超出預期，舞台設計、道具升降、燈光吊架、攝影機軌道等，均可能讓消費者在整場演出中無法清楚觀看表演。

其中有案件指出，雖然主辦方公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，但當日現場滿場，工作人員回覆「無其他座位可調，僅能退票或原位觀賞」，等同於讓消費者只能吞下委屈，而此情況並非個案，而是制度上長期缺乏明確指引與補救機制所致。

消基會提到，雖文化部規定，業者應於票券銷售資訊中載明票價、演出時間、演出地點、座次、節目名稱及「其他應告知消費者之事項」，然而，視線遮蔽是否屬於「應告知事項」之一，實務上並無明確定義，也無強制揭露方式，若主管機關僅以「宣導」方式處理，而未建立具體規範，勢必讓消費爭議不斷重演。

消基會呼籲，文化部應更進一步，透過跨部會協調研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並建立舞台設計異動及視線遮蔽揭露標準，唯有將資訊透明、消費安全、公平補償納入政策核心，才能讓藝文活動的美好回歸初衷，而非成為消費者的遺憾。

消基會也提醒，售票平台與主辦單位應自律建立「視線保障機制」，並落實資訊揭露與現場補償，而消費者在購票時應注意票面公告、舞台設計圖及遮蔽警語，保留購票證明與現場紀錄，以利日後申訴。

文化部回應，藝文表演票券定型化契約已訂定票券應載明「其他應告知消費者事項」，亦已經常性宣導藝文票券應載明包含視線遮蔽區訊息。

文化部強調，目前大型售票平台及場館多已清楚公布座位圖、提供座位遮蔽示意圖等，主辦單位售票時亦會公告說明遮蔽情況、現場照片或依其規劃提供不同票價，讓消費者可選擇。

後續除持續向主辦單位、售票平台等宣導應明確載明視線不良區及提供區隔票價等相關訊息，並應友善處理相關爭議事件，也將與主辦單位、售票平台、場館等思考研議更加明確的標示方式。

