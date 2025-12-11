演唱會跑錯地點！Joeman笑談出糗 TWICE粉絲不買單砲轟

Joeman自曝誤跑高雄巨蛋錯過TWICE彩排，影片引發粉絲熱議。（圖／翻攝自YT，Joeman）

百萬YouTuber Joeman近日在最新影片中透露，他日前赴高雄欣賞南韓人氣女團TWICE的演唱會時，因誤認場地地點，雖然最終趕到，但彩排早已結束。影片曝光後，引發不少TWICE粉絲不滿，在社群平台Threads上出現大量批評聲浪，另一方面，也有網友為Joeman抱不平。

Joeman在影片中描述，當天他抵達高雄巨蛋時，現場氣氛與想像中不符，完全沒有TWICE的相關佈置或粉絲聚集，反而是另一場演唱會正在準備中。他察覺異狀後，立刻查詢資訊才發現TWICE的演唱會實際舉行地點是高雄世運主場館，便匆忙前往，卻因此錯過原本可以進場觀賞的彩排場次。

廣告 廣告

Joeman將這段插曲當作趣聞分享，語帶輕鬆地笑說：「怎麼連照片都沒有一張，才發現走錯地方了！」這段影片播出後，在Threads上引起不少ONCE（TWICE粉絲）的不滿。有粉絲直言，演唱會資訊早已公布，Joeman作為公眾人物卻沒搞清楚地點，顯得不夠尊重這場活動。有網友批評：「跑錯就算了，還要笑著說出來，好像很得意。」也有人質疑他是否透過特殊管道取得門票，「我們這些搶不到票的老粉才該哭吧！」

另一方面，也有網友為Joeman抱不平，認為他只是輕鬆分享出糗經驗，遭到過度反應。有人表示：「當天其實也有不少粉絲跑錯地方，不是只有他。」另有粉絲留言：「追星族是不是太玻璃心？人生要不要這麼空虛。」

根據現場網友描述，Joeman當天坐在D4區域第一排，被猜測可能是公關票。關於公關票是否應該保留給名人或贊助商的議題，過去也曾在演唱會圈內引起爭論。一般而言，主辦單位會保留部分公關票用於拉攏贊助或邀請名人造勢。

本次事件之所以引發粉絲情緒升溫，部分分析認為與近期TWICE台北大巨蛋演唱會門票一票難求有關。許多死忠粉絲搶票失利，對於擁有公關票的名人出錯仍能進場觀賞演出，產生「相對剝奪感」，進而將怒火投射至Joeman身上。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說

「詐騙22億」王牌交易所竟藏綠媒 三立「收錢幫洗白」害更多人受害

年輕人最討厭「員工福利」調查出爐！第一名竟是企業最花錢活動