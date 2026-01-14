演唱會轉售門票別踩雷！做「這1事」被當黃牛 重罰百萬案例曝光

即時中心／黃于庭報導

近年演唱會經濟蓬勃發展，除了本土藝人之外，歐美大咖、韓流巨星也紛紛降臨台灣；不過開心追星之餘，更要小心轉售演唱會門票別觸法，否則將賠上大筆錢財。對此，台北市政府文化局提醒，若將「會員費」與原價藝文表演票券一起販售」，因其非屬購票限定之必備條件，仍屬違反《文創法》規定。

為維護藝文市場秩序，台北市政府成立「黃牛防制專案小組」，文化局、警察局等聯手多單位力量查緝不法黃牛。自2023年迄今，黃牛檢舉案件總裁罰案件數為190件以上，裁罰總金額超過3,900萬元，其中更有單一案件最高罰款達264萬元，再次提醒民眾切勿抱持僥倖心理，從事非法加價轉售票券行為。

文化局表示，近期經查許多檢舉案件多為「將會員費與藝文表演票券一起販售」，惟因會員費主要是用來維持會員制度的運作，以及提供會員相關服務，例如會員可享優先購票、會員專屬活動、接收通知等服務，而此類服務與藝文活動票券本身尚無直接關係，且非會員亦可直接購買藝文活動票券。

綜上所述，會員費非屬購票限定之必備條件，因此若以原票價加上會員費進行票券轉售，仍屬違反《文創法》第10條之1第2項規定。

自《文創法》施行以來，各界相當重視黃牛票交易情形，黃牛情況不只嚴重影響藝文市場公平性，違法者亦恐將面臨高額罰鍰，有許多案例是民眾對法令不熟悉、或因一時貪小失大、或認為僅是協助取貨代售而不涉違法、或逕依他人作法販售而未注意相關法令規定，文化局再次強調，無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，皆須負擔法律責任。

文化局指出，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部檢舉黃牛專區進行檢舉，經具名檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。若要檢舉加價轉售票券，須提供獲得藝文表演票券資訊的來源（如二手票券平台、社群網站等）及相關佐證資料等；藝文表演票券資訊（名稱、時間、場館、座位區及座位號碼、搖滾區及入場序號、票券標號或流水號）、票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料。

