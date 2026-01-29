演唱會遇狂粉「整場殺豬叫」 她被吼到左耳失聰崩潰了
不少粉絲參加演唱會時，會大聲為偶像應援，但一名女網友卻因為其他粉絲聲音實在太大，竟因此導致左耳出現異常，去看醫生才驚覺耳朵嚴重受損，未來至少一周會處於短暫失聰的狀態，讓她決定將自身經歷分享到網路上，引起討論。
一名女網友昨（28）日在Threads表示，最近參加演唱會的時候站在搖滾區，剛好後面的人嗓門非常大，加上搖滾區非常擁擠，後方的人每次應援時，就彷彿是在對著她的耳朵狂吼，一度吼到她頭暈目眩，請對方稍微控制音量，結果對方還稱「大家都一樣大聲」，讓她相當無奈。
原PO指出，事後她發現左耳出現異常，不只會耳鳴，連聲音聽起來都悶悶的，到醫院檢查後才驚覺，左耳竟被對方吼到受損，醫師告知至少一周會暫時失聰，若未來真的無法恢復，不排除對該位粉絲提告。
不少網友看完後也說「搖滾區這麼擠，真的拜託要尖叫的時候不要直接對著前面的人」、「被後面的人叫到短暫失聰+1，但我有恢復了，希望妳也能康復」、「推薦用降噪耳塞，演唱會真的太大聲了」、「我到現在耳朵都還在痛，好像有氣泡在裡面晃的感覺，聽起來就是霧霧的」、「這個人根本在殺豬吧，太吵了」、「大聲吼叫那派的，真的不會知道自己有多煩人，還以為大家都跟她一樣」。
