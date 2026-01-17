演唱會遭中網紅指控為「宗教宣傳」 中國官媒發聲力挺蔡依林

中國官方媒體央廣夢想在抖音發文力挺蔡依林巡迴演唱會《PLEASURE》。（翻攝自蔡依林IG）

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會在臺北大巨蛋連唱三場，舞台設計與敘事概念引發熱議，但也遭部分中國網紅指控「宗教宣傳」。中國官方媒體央廣夢想在抖音發文力挺，表示演唱會舞台巧妙融入中國文化意象與哲思，並且中國多場演出順利獲批，音樂總監陳君豪則以幽默方式回應，強調整場演唱會有完整敘事邏輯，並邀請觀眾多次觀看自行解讀。

蔡依林全新世界巡迴演唱會《PLEASURE》日前在臺北大巨蛋連續三場演出，以磅礡舞台與完整敘事概念引發熱烈討論，卻一度遭部分中國網紅抹黑為「宗教宣傳」。不過風向很快出現逆轉中國官方媒體出面力挺，並指出演唱會蘊含深厚中國文化哲思，相關話題也迅速登上熱搜。

中央廣播電視總台央廣夢想官方帳號16日在抖音發文表示，《PLEASURE》主題巡演已正式官宣，中國大陸多場演出也已順利獲批，間接證實巡演並未受到影響。官方更盛讚舞台設計「巧妙融入豐富的中國文化意象與技藝」，是近年華語流行演唱會中少見的高完成度作品。

央廣夢想在貼文中解析舞台概念，指出開場統領全場的「巨蟒」意象，象徵生生不息的傳統哲思，並呼應中國神話中女媧靈蛇的形象；同時與蔡依林金曲《美杜莎》延伸的西方神話相互交織，透過靈動的蟒身承載華夏傳說的神秘氣韻，實現中西神話在當代舞台的對話。官方解讀一出，立刻引發網友熱烈回應，不少人表示「終於有人看懂演唱會在說什麼」，並視其為對「邪教說」的有力反擊。

中國抖音網紅「斯理亞」曾指控演唱會中的巨蟒、金豬等舞台道具涉及宗教宣傳，相關言論在網路上發酵。對此蔡依林中國演唱會主辦單位已表態不排除提告。演唱會音樂總監陳君豪也親自幽默回應，強調整場演出從音樂到視覺皆具嚴謹敘事邏輯，每個道具、畫面、動物、聲音與舞蹈都有其意涵，但蔡依林不希望提供「標準答案」，而是邀請觀眾多次觀看、自行探索。





