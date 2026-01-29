演唱會遭後方粉絲「尖叫轟炸」！左耳短暫失聰 苦主勸阻竟被嗆：都一樣

生活中心／綜合報導

一名網友於偶像演唱會遭後方粉絲高分貝尖叫「聲波攻擊」，勸阻無效反遭回嗆，導致左耳暫時性失聰。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友日前參加偶像演唱會，遭後方粉絲全程以高分貝尖叫「聲波攻擊」，儘管出言勸阻，對方竟回嗆「大家都一樣」並拒絕改善。事後該名網友出現左耳暫時性失聰，就醫檢查幸無大礙，但她痛批對方態度惡劣，呼籲觀眾應顧及他人，勿以應援之名行傷害之實。

演唱會原本是粉絲享受音樂與偶像互動的歡樂場合，卻演變成聽力受損的驚魂記。一名女網友在社群平台「Threads」發布「警示文」，指出上週參與演唱會時，運氣不佳遇到一名「失控鄰居」。據原PO描述，坐在她後方的粉絲整場演出不知道自己聲音攻擊力有多強，持續以極高音量尖叫、狂吼成員名字。原PO不堪其擾轉身溝通，希望對方能稍微控制音量，不料對方竟理直氣壯回覆「演唱會大家都這樣」，絲毫沒有改善意願，導致原PO整場觀影體驗遭嚴重破壞。

更嚴重的是，散場後原PO發現左耳出現異常，之後幾天更有「暫時性失聰」的症狀，嚇得她趕緊前往耳鼻喉科就診。原PO坦言，當下非常憤怒與擔憂，甚至已經透過管道找到該名粉絲的身分，一度考慮若造成永久性聽力受損，將正式提出告訴，「畢竟對方當時態度很差，除了影響到我整場的觀看體驗，如果真的造成一輩子的傷害我真的無法原諒。」

所幸經醫師詳細檢查，確認聽力未受永久性損傷，原PO這才鬆了一口氣。經歷此番波折，她表示已開始挑選演唱會專用耳塞自保，並嚴正反擊那些認為「演唱會本來就要大聲」或檢討受害者「耳朵太脆弱」的酸言酸語。她強調，應援與傷害僅一線之隔，對於連基本禮貌都做不到的人，她也不客氣地怒轟：「祝你一輩子偶像眼裡沒有你」，並呼籲粉絲在追星開心之餘，務必體諒周遭觀眾的權益，不要成為令人厭惡的惡質粉絲。

