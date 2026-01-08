演唱會遭指「宣傳邪教」！蔡依林合作方怒喊告 造謠者遭起底

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

華語天后蔡依林近日展開《Pleasure》世界巡迴演唱會，沒想到在台北大巨蛋的精彩演出卻被人批為邪教、光明會等象徵。對此，蔡依林巡演官方微博昨(7)日發出嚴正聲明，強調已鎖定多名散布不實內容的帳號，將採取法律手段，其中帳號「斯理亞(celialiang)」更被點名，如今此人的身分被揭露，疑似曾是出道的女歌手梁曉珺。

斯理亞日前在小紅書發布影片指出，蔡依林《Pleasure》演唱會的舞台視覺符號，為邪教、光明會等陰謀論象徵，引發網友熱議，更被轉傳至各社群平台，引發極大爭議。而蔡依林中國演唱會合作單位昨日也大動作發聲明駁斥相關言論，表示近日網上針對演唱會內容出現惡意揣測、斷章取義及不實解讀，已嚴重損害藝人聲譽及權益，並已鎖定多名散布不實內容的帳號，其中「斯理亞」經查該帳號背後的實名為梁曉珺（Celia Liang）。

如今就有網友翻出其身分，疑似是曾出道的澳籍華僑女歌手梁曉珺，曾在2009年參加第五屆《超級星光大道》奪下季軍，這回成了蔡依林團隊的「被告者」，也震驚不少人。





