演唱會遭砍！濱崎步遺憾秀「上海」戰袍 日本歌手今開唱尷尬被切歌
「日本流行音樂女皇」濱崎步明（29日）晚原將在上海開唱，不料今早接獲「演出被取消」的通知，下午先在IG遺憾發聲的她，晚上重新調適好心情，除了喊話歌迷別擔心，更公開她為了「上海場」特別準備的戰袍。
濱崎步精心準備安可戰袍
濱崎步這次的亞洲巡演6月從香港開跑，除了8月來到台北小巨蛋開唱，也陸續唱至杭州、北京，明晚則預定在上海開唱，沒想到她與中日工作人員辛苦5天搭建的舞台，卻被下令拆除，也無法登台與歌迷見面。
濱崎步在這次巡演的每一站都會貼心準備安可戰袍，在衣服上亮出當地地名，由於上海場「被取消」，濱崎步也透過IG讓無法登台的戰袍在網路上亮相。
濱崎步正能量喊話歌迷
濱崎步更暖心地提醒歌迷不要為她擔心，喊話歌迷，「請你努力尋找那些再微小都能讓心變得更飽滿的正向力量，好好守護自己。我依然深信，娛樂應該是串起彼此的橋樑，而我希望能成為打造這座橋的人。」更曬出自己與工作人員的合照。
超尬！日本歌手唱一半被切歌
此外，日本歌手大槻真希今也在上海「萬代南夢宮嘉年華BANDAI NAMCO FES 2025」開唱，她今晚雖然有登上舞台表演，但卻在她演唱到一半，音樂被關、大螢幕暗掉，被工作人員請下台；而在她登場順序後的樂團ASH DA HERO，也隨之無法上台。由於該活動明後兩天還各有一場演出，也直接叫停，理由一樣是「不可抗力因素」。
此外，包括JILUKA、SID等日本樂團本週末在中國的演出也被喊卡，顯見中日關係持續緊張。
