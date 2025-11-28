演唱會遭砍！濱崎步遺憾秀「上海」戰袍 日本歌手今開唱尷尬被切歌

濱崎步（左圖）遺憾地曝光為上海歌迷準備的安可戰袍，今晚登台演出的大槻真希則是唱到一半被切歌、直接被工作人員請下台。翻攝IG@a.you、翻攝微博@Houson猴姆

「日本流行音樂女皇」濱崎步明（29日）晚原將在上海開唱，不料今早接獲「演出被取消」的通知，下午先在IG遺憾發聲的她，晚上重新調適好心情，除了喊話歌迷別擔心，更公開她為了「上海場」特別準備的戰袍。

濱崎步精心準備安可戰袍

濱崎步為每個地方的演唱會精心準備安可戰袍。翻攝IG@a.you

濱崎步這次的亞洲巡演6月從香港開跑，除了8月來到台北小巨蛋開唱，也陸續唱至杭州、北京，明晚則預定在上海開唱，沒想到她與中日工作人員辛苦5天搭建的舞台，卻被下令拆除，也無法登台與歌迷見面。

廣告 廣告

濱崎步在這次巡演的每一站都會貼心準備安可戰袍，在衣服上亮出當地地名，由於上海場「被取消」，濱崎步也透過IG讓無法登台的戰袍在網路上亮相。

濱崎步正能量喊話歌迷

濱崎步PO出與工作人員的合照，告訴粉絲不要為她擔心。翻攝IG@a.you

濱崎步更暖心地提醒歌迷不要為她擔心，喊話歌迷，「請你努力尋找那些再微小都能讓心變得更飽滿的正向力量，好好守護自己。我依然深信，娛樂應該是串起彼此的橋樑，而我希望能成為打造這座橋的人。」更曬出自己與工作人員的合照。

超尬！日本歌手唱一半被切歌

大槻真希今在上海表演，唱到一半被關音樂切歌。翻攝微博@Houson猴姆

工作人員上前解釋，接著麥克風就被拿走，讓她傻眼地被請下台。翻攝微博@Houson猴姆

此外，日本歌手大槻真希今也在上海「萬代南夢宮嘉年華BANDAI NAMCO FES 2025」開唱，她今晚雖然有登上舞台表演，但卻在她演唱到一半，音樂被關、大螢幕暗掉，被工作人員請下台；而在她登場順序後的樂團ASH DA HERO，也隨之無法上台。由於該活動明後兩天還各有一場演出，也直接叫停，理由一樣是「不可抗力因素」。

此外，包括JILUKA、SID等日本樂團本週末在中國的演出也被喊卡，顯見中日關係持續緊張。

萬代南夢宮嘉年華明後天的演出直接取消。翻攝微博@萬代南夢宮

SID的演唱會也緊急叫停。翻攝微博@無限檸檬



回到原文

更多鏡報報導

濱崎步上海演唱會「被取消」遭拆台 無奈喊：花5天搭的

香港宏福苑大火／MAMA準時開播！主持人朴寶劍別黑絲帶 領全場觀眾默哀

小池徹平萌喊「請給我收據」曝凍齡祕招 柿澤勇人認「死亡筆記本」想寫這個