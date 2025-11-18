演唱會遮蔽問題頻傳 消基會呼籲建立統一認定與補償標準

「演唱會座位視線不良」的申訴頻傳。（消基會提供）

財團法人中華民國消費者文教基金會今年收到多起「演唱會座位視線不良」的申訴案件，呼籲文化部儘速修訂《藝文表演票券定型化契約》，新增「視線遮蔽揭露與補償」條款。同時也建議售票平臺與主辦單位建立視線保障機制。消基會提醒，民眾購票時應留意公告內容以及相關警語，並妥善保留購票證明與現場紀錄，日後才能做為申訴依據。

消基會指出，消費者花大錢買票入場後，卻發現只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面。雖然主辦單位事前公告「部分區域視線遮蔽」，但實際現場的遮蔽狀況往往超出預期，舞台設計、道具升降、燈光吊架、攝影機軌道等，都可能影響觀演品質。

有申訴者反應，主辦單位雖然公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，但由於現場滿座，工作人員僅以「無其他座位可調，僅能退票或原位觀賞」回覆。

消基會強調，「視線不良」缺乏一致的判定與補償標準，因此建議文化部應修訂《藝文表演票券定型化契約應記載事項》，將「視線遮蔽說明」列為強制揭露項目，以符合《消保法》第4條「資訊揭露義務」及第11條「平等互惠」的精神。同時，消基會也建議文化部與地方政府協調主辦單位，由工作人員及第三方共同判定視線遮蔽情形，並提供合理的補救方案，保障消費者的觀影權益。