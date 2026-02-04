演唱會邀周杰倫當嘉賓？吳宗憲曝「來的機率九成以上」

吳宗憲宣布演唱會加場的好消息。（圖／東森娛樂）





吳宗憲睽違近8年將於3月29日舉辦個人演唱會，今（4）日舉辦記者會，宣布加場好消息，除了透露演唱會的節目內容外，嘉賓的人選也曝光，被問到有沒有機會邀請周杰倫，他也回應了。

吳宗憲表示，這次演唱會歌單會有許多耳熟能詳、全場大合唱的曲目，至於神秘嘉賓，他透露有邀請一個已經嫁入豪門，現在是兩個孩子的母親，婚姻非常幸福美滿，這個人就是一起合唱〈窗外〉的馮瑋君Joanna。

至於會不會邀請周杰倫，吳宗憲直言，「我如果開口問杰倫說要不要來幫憲哥站個台，來的機率應該九成以上，不過大家好朋友，不為難人家。」至於被現場拱邀請看看，吳宗憲不改幽默本性笑說，「你又不是我媽。」



