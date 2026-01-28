演唱會門票與雞腿便當 賴政府看不見的分層通膨危機

賴清德總統日前細數政績，自豪台灣經濟成長表現亮眼，且通膨成功壓制在 2% 以下。然而，官方數據的亮麗，掩蓋不了民間基層的焦慮。根據媒體實地走訪，餐飲業者正苦於食材、電價與人力成本的結構性飆升，若不漲價根本難以生存。這種來自街頭巷尾的真實呼喊，遠比官方 CPI 數據更貼近民心。政府切莫沈溺於冰冷的報表，施政若少了對真實的柔軟心，數字再美也只是徒然。

主計總處日前公布 2025 年消費者物價指數（CPI）年增率僅 1.66%，宣稱創下近五年新低。然而，這條看似漂亮的曲線，在升斗小民眼中，卻更像是來自另一個平行時空的黑色幽默。當權者撥弄著計算機精算「加權平均值」時，人民正看著餐桌上的雞腿便當從 95 元一路狂飆至 130 元。這不只是數字的失真，更是治國者對民生疾苦的集體斷裂。

為什麼官方數據與人民感受如此脫節？關鍵在於 CPI 的編製邏輯已然過時。官方統計的「籃子」裡，裝滿了如家具、耐久財或權重極低的季節性蔬果，這些項目可能數年才更換一次。但在現實生活中，民眾最有感的是「每月必買」的剛需品。統計顯示，這類高頻率購買品項的漲幅，早已將整體 CPI 遠遠甩在後頭。當「體感通膨」與官方數據出現巨大落差，數據便失去了公信力，淪為自欺欺人的工具。

事實上，餐飲業正撞上食材、人力、租金與電價的「四重高牆」。豬肉漲幅破 6%、麵包漲 3.5%，加上基本工資連十年調升，導致勞健保與勞動力成本同步墊高。對廣大微型企業而言，這不是溫和通膨，而是結構性的窒息。當生存成本避無可避，漲價成了唯一的求生手段；而政府卻躲在 1.66% 的「數字防空洞」裡，試圖用平均值來粉飾太平。

亮眼的 GDP 究竟是全民紅利，還是多數人的「局外盛宴」？當總統以此吹捧政績，甚至謔稱民眾「有錢有閒買演唱會門票」時，無疑是在基層勞工的傷口上灑鹽。數據揭露了殘酷真相：台灣有將近七成的受僱員工薪資低於平均值。這意味著，繁榮是由半導體等特定產業撐起的「虛假幻象」。對於年薪中位數僅 38 萬左右的傳產與服務業勞工來說，他們領著微薄薪水，看著房價與物價齊飛，成了這場經濟盛宴中，負責端盤子卻分不到一杯羹的局外人。

數據可供參考，但絕非唯一真理。富裕家庭感受的是出國旅遊的服務價格，而中低收入戶感受的是每一顆雞蛋、每一度電費的重量。如果政策制定者繼續沿用那雙「平均尺碼」的鞋，硬要全台灣人穿上，結果只會讓底層民眾磨破腳、傷透心。

「先別管數字了，看看路口的便當漲多少！」這句調侃背後，是民眾最真實的擔憂。數據是冷的，但肚子的飢餓與口袋的空虛，永遠是滾燙的民生議題。

