演唱會風光、市庫大失血 李雅靜促訂體育場收費辦法

高雄市議員李雅靜卅一日說，她要求市府必須正視問題，為國家體育場訂定明確、合理的收費機制，為市庫止血。高雄要發展經濟，更要守住財政紀律。

李雅靜指出，高雄國家體育場，可容納五萬人。市府多年來以「免收場租」作為誘因，吸引國際巨星來高雄開唱，成功打造所謂的「演唱會經濟」，但風光的背後，是市庫長期失血。

李雅靜提到，她在議會質詢特別強調，以免場租作為短期行銷手段，並非不可，也確實讓高雄站上國際舞台；但行銷不能無限期，補貼更不能沒有底線！

她批評，當演唱會已是高度成熟的商業行為，卻仍由市民替龐大的維修、養護費用買單，這就不合理，是時候讓商業回歸商業、制度回到制度。

李雅靜表示，她要求市府為國家體育場訂定收費機制，運發局長也在議會公開保證，已著手研擬國家體育場收費辦法，特別針對演唱會正式收取場租。