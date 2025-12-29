演唱會、旅行都被拍！林俊傑認愛七七 戀愛時間軸一次看

歌手林俊傑（左）認愛中國網紅七七（右）。（合成圖，左翻攝Instagram@JJLIN、右翻攝微博）

歌手林俊傑出道超過20年，感情世界始終低調，29日晚間無預警在社群平台分享為母親慶祝70歲生日的照片，畫面中緋聞多時的對象「七七」站在林媽媽身旁，互動自然親暱，被外界視為正式認愛。貼文未直接點名女方身分，但以「見家長」方式公開戀情，消息一出立刻引發熱議。

透過林俊傑的社群照片可見，場景為林俊傑替母親慶祝70大壽的家庭聚會，七七站在林媽媽身邊，雙手親暱搭在對方肩上。林俊傑在貼文中寫下「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴」，同時祝福母親70大壽生日快樂。網友見狀紛紛留言祝賀，直呼「官宣了」「他幸福就好」。

廣告 廣告

事實上，林俊傑與七七的戀情傳聞早已流傳多時。今年2月，網路開始爆料兩人熱戀中，傳出於2023年底經友人介紹認識，在去年開始約會。當時經紀公司僅低調回應，感謝關心，但未對緋聞多做說明。

隨後七七多次被目擊現身林俊傑全球巡演的首排VIP席位，新加坡場甚至被拍到兩人在後台貼耳交談。4月，有遊客在東京網紅咖啡店疑似偶遇兩人同框；5月，兩人被拍到同遊紐西蘭，互動親密。11月，又有網友在洛杉磯撞見林俊傑與一名女子身穿同色系服裝出遊，他隨後在社群留下耐人尋味的文字，引發更多揣測。

隨著目擊與照片不斷曝光，外界也起底七七背景，七七為廣東網紅，傳出她家境優渥，在多地擁有房產。而針對近日出現的懷孕揣測，林俊傑經紀公司已明確否認，並表示他目前生活愉快，暫無進一步人生規劃。

更多鏡週刊報導

林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光

合作生風波／獨家！忍時差出席F1首映 林俊傑拍照過量險變臉