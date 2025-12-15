演唱會、賽車門票「搶票機器人」獲利近百萬 6搶票黃牛遭中檢逮獲

張惠妹演唱會海報。

近來台灣舉辦不少知名藝人大型演唱會、展演、賽車活動，粉絲上網搶購往往一開賣即售空，台中地檢署查獲以「搶票機器人」5秒到手的搶票黃牛6人，他們透過自行設計程式或買來程式，以不實資訊上售票系統填購搶票，包括國內外知名藝人「Gfriend 10 anniversary」、張惠妹、周杰倫和賽車活動等，總獲利近百萬元，涉犯文化創意產業發展法等。經檢察官偵訊後，全數認罪、繳回犯罪所得，檢方予以緩起訴1年，並向國庫支付6至15萬元不等。

緩起訴指出，邱女（28歲）去年從吳姓男子處取得預購「2024RedBullRacingShowrunTaiching」臺中F1賽車展演活動票券訂單之後，將訂單交給李姓男子（24歲），由李以不實資料註冊Ibon售票系統，將網頁cookie資料交給郭姓男子（24歲）2人再以網頁擴充元件「Multilogin」、「cookieeditor」及「擴充元件」自動搶票外掛程式及人工輸入驗證碼之方式，搶購該賽事活動門票160張，李再將票券以每張票券加500元服務費售予邱女，獲利6.5萬元，邱女以每張票券加計100元服務費售予買家吳等人，獲利1.6萬元。今年1月，3人又搶購「Gfriend 10 anniversary」門票共計8張、「TAEYEON CONCERT」之門票5張，未經賣出即被查獲。

Gfriend 10 anniversary演唱會海報。

李、郭2人另再以同樣手法，上網搶購「ASMR MAXXX＠Taipei Dome」門票32張，李以每張票券加計2,00元服務費名義售予他人，共售出20張，獲利共計4萬元。另李於去年9月以同樣手法搶購「Taylor Swift 2024 新加坡站」門票共計15張，李以每張票券加計1萬元之服務費名義售予他人，獲利共計15萬元。

另陳男（32歲）與劉女（31歲）是男女朋友，與邱女合謀於2023年7月間，用同樣搶購「搶票機器人」外掛程式搶購「Taylor Swift 2024 新加坡站」門票共計45張，邱女以每張票券加計不等服務費名義售予他人，3人獲利共計約36萬2,800元。去年陳男與劉女2人於10月間用同樣方式搶購「周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會」藝文活動展演票券共8張，但未經賣出即查獲。

伍姓男子（28歲）於去年4月間用同樣手法上網搶購「張學友演唱會2024 臺北站」展演票券共8張，以每張票券加計4,000元不等之服務費名義售予他人，獲利2.4萬元。去年8月間，再以同樣手法上網搶購「2024 TAEMIN WORLD TOUR Ephemeral Gaze」藝文活動展演票券共4張，惟尚未售出即遭查獲，故未獲利。檢警於去年10月底搜索，在其住處還扣到張學友演唱會票券2張、陶喆演唱會

票券2張、菲道爾2024亞洲巡迴演唱會票卷5張、寄送票券單據1批，而查悉上情。

