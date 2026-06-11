演唱會「追星神器」全被偷 PaoPao損失上百支旗艦機、逾400萬元

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PaoPao標榜是追星族好夥伴，專營手機與官方手燈出租。取自Threads@PaoPao手機|手燈 租借



台北市頗具知名度、專門出租追星手機以及官方手燈的PaoPao，驚傳重大竊案。業者表示，台北設備存放據點10日遭不法人士侵入，造成逾百台手機、拍攝配件及現金遭竊，初步財損逾新台幣400萬元。對此，大安警分局證實受理報案，調查後發現有2名犯嫌，目前1名共犯已經到案，全力追緝另1名犯嫌。

大安分局敦化南路派出所在10日晚間接獲110系統報案，指稱辦公室遭闖入，警方隨即派遣線上警力趕赴現場，該公司多項電子設備及現金遭竊取，警方依規定受理，並組成專案小組戮力偵辦，火速逮捕到一名共犯。

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PaoPao在11日發布聲明，指出已完成報案、採證及相關證據保全，案件由警方偵辦，律師團隊也同步介入協助處理。依目前掌握事證，本案疑與其他重大刑案具有高度關聯，並朝有組織性犯罪方向持續偵辦。

PaoPao指出，雖然本次遭竊數量龐大，但PaoPao目前仍保有近百台設備可正常營運，並非所有訂單都受到影響。目前受影響範圍主要在2026年6月底前部分訂單，團隊正全力進行設備調度與補充採購。2026年7月1日後所有訂單均可正常履約，不受本次事件影響。

此外，業者也公布補救措施，強調若因本次事件導致無法提供設備，將全額退款（包含匯款手續費）、不收取任何取消費用、下次租借補償方案、優先預約後續檔期資格。

PaoPao標榜是追星族好夥伴，專營手機與官方手燈出租。取自Threads@PaoPao手機|手燈 租借

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