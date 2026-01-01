演唱會、TPASS帶動高捷運量 2025年日均破19.5萬人次創新高

高捷公司公布去年（2025）平均日運量達19.5萬突破歷史紀錄，相較疫情前108年原紀錄多1.6萬人次。（高捷公司提供／任義宇高雄傳真）

昨（12月31日）全台迎接跨年，高雄捷運在夢時代跨年晚會帶動下，單日運量逼近30萬人次，今日高捷公司公布，去年（2025）平均日運量達19.5萬破紀錄，相較疫情前108年原紀錄多1.6萬人次，高捷公司分析是在市府演唱會經濟，以及行政院TPASS政策帶動，也期待未來包含台積電等企業進駐，能持續推高紀錄。

昨日高雄捷運在跨年活動帶動下，單日運量為29萬9217人次，為2025年寫下漂亮收尾，高捷公司統計，去年平均日運量達19萬5352人次，已突破歷史新高，相比108年原歷史紀錄的17萬9162人次，去年平均每日多出1.6萬旅客搭車。

高捷公司分析運量創新高原因，其一是市府大力推動演唱會經濟吸引粉絲及觀光旅客，讓捷運沿線各類大型活動眾多，加上夜經濟帶動，吸引眾多市民及外地遊客搭車；另外行政院的TPASS政策，也大幅提升民眾養成大眾運輸工具使用習慣，對運量挹注有很大幫助。

高捷公司期盼，捷運沿線在市府大力招商下，吸引更多大型企業進駐，如台積電、鴻海等，能持續推升高捷運量，高捷公司會確保捷運系統運作順暢，提供高品質搭車體驗。

