演太大？黃國昌辭立委拖綠營下水 吳思瑤痛斥：矯情的政治撈仔

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委兩年條款即將落實，民眾黨團總召黃國昌日前宣布，已寫好辭職信，並轉而點名有意參選縣市長的民進黨立委是否也應一併辭職。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤5日晚間在臉書發文痛批，黃國昌此舉根本是「自家兩年條款的政治宣示」，卻刻意包裝成個人道德高度，更硬拖他黨立委下水，直指「演太大、雙標又矯情」。

吳思瑤指出，黃國昌辭職與是否參選縣市長「完全無關」，只是民眾黨不分區立委兩年條款時間到，依規定下台換人，卻被黃國昌刻意操作成「毫不戀棧、氣魄過人」的政治表演，「未免太抬高自己」。

吳思瑤進一步比較說，其他政黨的立委多為票選產生的區域立委，必須辛苦打選戰、面對選民檢驗；反觀黃國昌則是透過政黨不分區遞補進入國會，「得來全不費功夫」，民意基礎本就不可同日而語。

針對黃國昌指控民進黨立委「帶職參選」的誠信問題，吳思瑤反駁表示，民進黨立委即便參選縣市長，並未離開原選區，反而是加倍經營、擴大服務，並不存在背棄選民的問題；反觀黃國昌過去曾在汐止參選卻棄選，如今轉戰新北市，卻長期居住在台北市大安區，「真正對選民不忠誠的，正是黃國昌自己」。

吳思瑤也強調，不分區立委辭職可由名單遞補，民眾黨席次絲毫未減；但區域立委若出缺，依法必須補選，制度與影響完全不同，「無本生意誰不會做，硬要扯在一起，只有矯情可言」。

此外，吳思瑤提及，立委帶職參選在各黨皆有前例，黃國昌卻只針對民進黨開火，對國民黨卻避而不談，「雙標再加一」。她也點名，民眾黨主席柯文哲早在2022年就曾公開為民眾黨立委賴香伶帶職參選背書，等於直接打臉黃國昌如今的高調姿態。

吳思瑤最後直言，黃國昌從來不是什麼「有guts的好漢」，而是不斷轉換立場、顏色一換再換的政治人物，「明明是狗熊，卻還想當英雄」，強烈質疑其所謂的道德高度與政治誠信。

