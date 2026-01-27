演女打仔狂問「我帥嗎？」！張鈞甯體脂降到 13 慘留後遺症 下床要「用手搬腿」

導演柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞甯出席電影《匿殺》記者會。劉耀勻攝

女神張鈞甯與導演男友柯汶利再度合體！今（27日）兩人為執導新作《匿殺》與新人侯詠薰一同出席媒體聯訪。張鈞甯首度展現武打身段，為此她自發性接受「成家班」長達2個月的魔鬼訓練，體脂一度狂掉至13。儘管為電影現身宣傳，柯汶利跟張鈞甯依舊不願站一起拍照，中間硬卡進了張鈞甯的旗下新人侯詠薰當電燈泡，不願緋聞模糊宣傳焦點。

張鈞甯首度挑戰女打仔角色，訓練的兩個月每天早上8點報到，從劈一字馬、前滾翻到空中迴旋踢無一不練，練到全身酸痛、筋膜槍不離身，肌肉越痛就越要打，不然隔天無法繼續。張鈞甯笑說，那時每天早上甚至要「用手把腳搬下床」才能起床，直呼：「這把年紀還要在地上滾，心裡酸酸的，真的是痛並快樂著。」

張鈞甯當女打仔筋膜槍不離身 高馬尾是導演柯汶利建議

為了不讓臉部因過度訓練而凹陷，張鈞甯透露當時食量驚人，甚至睡前還要狂吃澱粉，不僅麵飯不拘，晚上睡覺前還繼續吃泡麵。她幽默自嘲，為了維持上鏡的膠原蛋白感，見媒體前還得靠「喝水營造水腫」，好讓臉看起來圓潤些，被現場媒體笑稱：「真是非常『凡爾賽』的發言！」

導演柯汶利坦言，當初是因為看到張鈞甯拍運動產品的廣告以馬尾現身，俐落與力量感兼具，很有魅力，才想到找張鈞甯來演這個角色，並且在電影中全程高馬尾現身。

張鈞甯笑說，當時每天都要綁超緊馬尾，很怕拍完自己都禿頭了，每天拉扯頭皮讓她頭痛欲裂，「拆掉馬尾那一刻，才覺得人重新活過來。」她笑說臉皮被拉到緊繃應該是唯一的好處。而問到柯汶利覺得電影中張鈞甯哪一顆鏡頭最美？他求生慾極高，反應極快回覆：「整部片都很美！」

張鈞甯在《匿殺》中化身女打仔，挑戰一鏡到底武打橋段。劉耀勻攝

黃曉明驚喜加持！烤全羊、肉骨茶劇組伙食超狂

面對高難度的武打與水下表演，柯汶利對張鈞甯的表現讚不絕口，透露許多危險鏡頭她都堅持不用替補，「有些動作真的會摔傷，危險的我都先跑去擋，讓專業的來。」《匿殺》不僅有張鈞甯搏命演出，更有男神黃曉明加入。柯汶利分享，劇組伙食好到誇張，製作人張羅肉骨茶、炒粿條、蝦麵，黃曉明更豪氣張羅烤好幾隻全羊招待大家，讓全劇組從中午吃到晚上，現場都是烤羊肉香味。《匿殺》預計將2月13日過年檔期上映



