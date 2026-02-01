演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告

王晴近期在八點檔飾演小三，因此收到網友惡意私訊。（圖／翻攝自王晴IG）





女星王晴近期在八點檔《豆腐媽媽》飾演王有美，並與李運慶飾演的人夫有染，掀起大批網友熱議，甚至收到網友惡意私訊，罵她是「不守婦道的女人」，讓王晴忍不住公開截圖表示不排除尋求法律途徑解決。

從王晴曬出的截圖可以看到，該名網友一開頭就痛罵「王晴，妳會不會太沒有羞恥心了，以為自己是誰啊。」並提到劇情，「居然在畫室裡與別的男人…還有妳脾氣大就不要怪別人。」更酸她是花瓶，「專門來搞壞八點檔水準的」。

除了不滿劇中角色，該名網友甚至批評王晴的演藝工作，「我看妳獎項也沒幾座，悲哀！不要以為長得美艷就可以任性妄為，妳跟其他人比還是差太多了。」網友還要王晴將她的話聽進去，「我等妳回覆」。

王晴遭到網友攻擊。（圖／翻攝自王晴IG）

王晴也不忍反擊，「這位小姐，請問妳要罵的是王晴還是王有美，麻煩妳分清楚好不好？」她進一步表示，如果對方罵的是劇中角色，那她會非常開心，代表演出受到肯定，「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔！」



