演很大？義大利老闆遭炎上急拍片道歉 評論「再爆粗口」

義大利老闆因16人分食5個披薩公審台灣遊客，雖然事後拍片道歉，但爭議持續延燒，就有同團部落客還原，表示當天導遊已經問過店家「能不能少點」，老闆也笑著同意，沒想到卻開直播罵人，還有人翻出老闆道歉後，又在google評論上爆粗口。其實根據歐盟相關法規，老闆這樣拍片公審，恐怕已經觸法。

義大利披薩店業者：「我再一次向你們道歉，為我拍的那支影片致歉，我也想向所有台灣人道歉。」

不滿台灣團16人只點5個披薩，拍片公審被炎上，義大利老闆急致歉想止血，但這難道只是做表面？被發現在google上面對客人針對pizza事件評論，爆粗口開噴「fword」，最後乾脆關掉評論功能，道歉誠意有了，但不多。

同團台灣旅客兼部落客的阿嬌哥也發文還原，說當天因為時差，長輩們根本吃不下，導遊有先問過店家「能不能點少一點」，只是沒想到老闆笑著同意的背後卻是...義大利披薩店業者：「還有滾開吧，親愛的我才不在乎呢」

就怕台灣人因此對義大利產生壞印象，就有在台義大利人跳出來澄清，義大利人絕非都是如此。在義大利飲食文化中，確實習慣一個人吃掉一整個披薩，不過在此之前，有一個原則可不能打破，就是The costumer is always right。

義大利餐廳老闆Mirco：「il cliente ha sempre ragione，客人永遠是對的。」

就是這一句「客人永遠是對的」，老闆誇張行徑，就連作為同鄉同行也難以接受。義大利餐廳老闆Mirco：「因為我聽的懂，他當時的用詞真的不是很好聽，客人不知道他們必須一人點一個。我認為客人是對的，餐廳應該寫清楚規則，所以我認為是餐廳的錯，而不是客人。」

而且根據歐盟GDPR，保護個人隱私，這樣對著客人邊拍邊罵還上傳，嚴重最高可罰2000萬歐元。文化差異衍伸種族歧視鬧劇，若追究起來，恐怕不是一句I'm sorry就能雲淡風輕。

