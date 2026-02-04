演很大！2匪裝不認識先後進銀樓 搶百萬金條

嫌犯搶了金條奪門逃跑。（圖／東森新聞）





高雄二名男子在撞球場認識後，因為缺錢，二人假扮顧客，主嫌先進入高雄懷安街上的銀樓，跟老闆說要買金條，沒多久同夥也來說要看金條，兩人假裝不認識，主嫌說要去領錢，在門外看到老闆拿五兩，價值百萬的金條給同夥觀看時，他敲門讓老闆按下中控鎖開門，同夥搶了金條奪門就逃，主嫌還熱心幫忙追，後來遭警方識破逮住了二人，追回金條。

銀樓的監視畫面中看到，陳姓嫌犯已經先進入店裡，假裝在看金飾，雷姓嫌犯隨後進入，坐在靠近門口的位置，這時陳姓嫌犯假藉要去領錢買黃金外出，業者拿了五兩金條給雷姓嫌犯看時，鎖上了中控門鎖，這時陳姓嫌犯敲門進入，雷姓嫌犯立即搶走，將近百萬的金條奪門而逃。

銀樓老闆：「我當時在想要不要讓他進來，他在外面說有沒有營業，我也聽不太清楚，我就打開讓他進來，他過一下子就把門推到底，讓這個年輕人拿著就跑了，我也跟著追出去了，你有大喊嗎還是喊不出來啊。」

雷姓嫌犯逃走，陳姓嫌犯還假裝幫老闆追人，同時當現場目擊證人，結果警方發現他身上沒錢，調了監視影像及通聯記錄，識破二人是共犯，先逮住陳姓嫌犯再去逮到雷姓嫌犯，他狡辯這是偷不是搶

員警vs.雷姓嫌犯：「（你那個行為叫做偷嗎），我沒有搶他我用偷的，（你自己說出來。）」

而雷姓嫌犯搶到百萬金條順手丟到，寧夏街這處樓梯邊的縫隙，警方押著他去取回金條。

目擊民眾vs.記者：「（來拿什麼拿金條），對，（要抓什麼裡面有藏什麼），我是沒注意看，我是看警察，押他來這裡拍照。」

犯案的32歲陳姓嫌犯無業，23歲的雷姓嫌犯在撞球場工作，二人相識後陳姓嫌犯，看金價飆升提議一起裝顧客，趁店家不注意時搶走金條，二人依強盜罪嫌送辦。

