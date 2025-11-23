演技派騙子? 稱電動車被鎖"借車錢" 多店家受害

中部中心 ／ 綜合報導

一名男子跑到台中北屯一間車行向業者求助，表示自己的電動車被鎖住，必須回苗栗住處拿備份鑰匙，希望店家載他一程，或是借錢給他搭車回家，會馬上來還錢，老闆最後借兩千元，但隔天男子根本沒出現，才驚覺遇到詐騙。老闆氣得把過程po網，引發關注，不少店家紛紛留言，也遇過這名借錢男子，根本是慣犯。





演技派騙子？稱電動車被鎖「借車錢」搭車返家 多店家受害

男子用同招誆騙好幾店家 都是車被鎖住 需要車錢包車回苗栗。（圖／ threads yesyuantong）

穿著短褲的男子，走在人行道經過機車行，隨後又掉頭走了回來，好像有什麼急事似的，他進到裡面，告訴老闆說，他的電動車被鎖住了打不開，只能回苗栗住處拿備份鑰匙，或者請老闆借他錢包計程車馬上回來，最後老闆最後借他2千元，人當然沒有來還錢，根本遇上詐騙，老闆po文說，自己遇上詐騙，過程大約10分鐘，對方感覺超緊張又不斷流汗，批評他，這麼會演，為什麼不去當演員，沒想到，文章引發討論，還有店家跳出來說，自己也受害





附近一間pizza店的工讀生，半個月前也受害，也是同樣情節。還有一間海產店也+1，老闆好心借錢，也被騙。男子用同樣的手法和故事情節，騙了至少三個店家，警方表示，將要追查男子下落。也提醒民眾，遇到類似狀況，可以請對方向警察尋求協助，以免自己愛心遭到濫用。





原文出處：演技派騙子？稱電動車被鎖「借車錢」搭車返家 多店家受害

