演本土劇反派連親友都討厭！陳珮騏揭「懷孕＋惡行全面失控」黑化關鍵

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳珮騏近日主動為自己在三立八點檔《百味人生》中飾演的「蕭紅雪」行為轉變打預防針，她坦言一開始對角色突然變得衝動、失去冷靜同樣感到困惑，但隨著拍攝推進，逐漸理解編劇鋪陳背後的邏輯與必要性，她認為演出反派不但會流失粉絲，連身邊親友都討厭起她。

陳珮騏分析，戲劇需要推進，「壞人終究要有報應，觀眾才會解氣」，再加上角色懷孕後的賀爾蒙變化，以及過往惡行即將被揭穿，在多重壓力下，原本努力掩飾的性格與行為自然全面失控。她直言：「紅雪過去20多年的幸福，其實建立在極不穩固的基礎上，許多錯誤本就難以被原諒，如果硬要強力洗白，連自己都會心虛。」

廣告 廣告

陳珮騏在《百味人生》再度飾演惡女。(資料照，記者陳奕全攝)

因此她選擇不再糾結角色走向，而是全然投入、順著編劇安排揮灑角色當下的情緒。陳珮騏也不諱言角色確實做過許多傷害他人，甚至違法的事，雖然角色背景令人同情，但「不該為了救贖自己的可憐，而去搶別人、陷害別人」，傷害造成後，並非靠彌補就能抹去。

談到演出反派的心情，陳珮騏直言，在台八演壞人比演好人困難許多，不僅身心壓力更大，也要承受觀眾情緒投射，甚至連親友都可能因此討厭自己。不過她反而感到自豪，「我能演，而且演壞人真的比演好人過癮」，也請粉絲無須替她擔心。

她也提醒觀眾，一齣戲要高潮迭起，好人與壞人都必須各自發揮，彼此作用，才能讓劇情像雲霄飛車般起伏。透過角色之間的互動，也能看見家庭教育與身教對下一代的影響。陳珮騏強調，自己樂於詮釋各種類型角色，但也希望粉絲能理性看劇，「不要因為是我演的，就忽略紅雪的可惡，錯了就是錯了。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

資深演員「轉行當房仲」砸重本治裝 現身揭《豆腐媽媽》拍戲內幕

《世間情》神鵰俠侶相隔10年再合體！前任情未了 林佑星認：大鵰變老鵰

雨揚老師2026丙午馬年 生肖運勢大解析

