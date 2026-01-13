演歌天后死後仍遭消費？裸照炒價破18萬 唱片公司加碼賣原味內衣惹議

八代亞紀生前以〈舟歌〉等名曲聞名，被譽為「演歌女王」，2023年12月因病辭世，享壽73歲。（圖／翻攝自八代亞紀臉書、New Century Record）

日本已故演歌天后八代亞紀（八代亜紀）於2023年12月因「膠原病」（結締組織疾病）辭世，享壽73歲。然而其身後並未回歸平靜，反而連續捲入私密遺物商業化的爭議。位於鹿兒島縣的唱片公司「New Century Records」自2025年起陸續推出與八代相關商品，包含附贈其裸照的追悼精選輯，並於2025年下半年進一步公開拍賣其裸照原件，引發社會廣泛關注與批評。

《週刊女性》報導，根據官網公告，凡購買上述專輯的顧客，將有機會競標作為封面使用的拍立得裸照原版，及曾於雜誌刊登過的其他三張照片。該系列共13張，其中3張已釋出拍賣，截至2025年12月中旬，競標價格已從最初的68萬日圓飆升至92萬6300日圓（約新台幣18萬元），拍賣預計於2026年3月31日截止。

廣告 廣告

更具爭議的是，唱片公司員工受訪時不僅坦言照片為「貨真價實的原版」，還表示：「有人想買，公司也能多一點收入，這樣不是很好嗎？」對於外界質疑是否侵犯死者尊嚴與肖像權，員工則稱：「沒有收到任何家屬或經紀公司聯繫，我們擁有合法權利，也沒有違法。」

該公司在2025年4月推出〈Don't Forget / 忘れないでね〉精選專輯，並附贈八代亞紀20多歲時拍攝的全裸照片作為特典，旋即引發「踐踏逝者尊嚴」的輿論風波。儘管遭批評聲浪不斷，公司卻未收手，反而於同年9月起將部分裸照原件釋出拍賣。

儘管聲稱「不想再販售類似產品」，但該公司仍預告將於2026年4月21日再度販售與八代亞紀有關的私人物品，包含生前穿著的內衣與舞台服裝，甚至將剩餘10張未曝光的裸照製作成新一波商品附贈品，引發外界更多不滿聲浪。

音樂圈內人士指出，儘管八代亞紀的遺族或原所屬經紀公司有意尋求法律途徑，但在現行法律下，阻止這類商品發行的難度極高，尤其當肖像權或私密資料的持有權屬於他人時，爭議更顯複雜。

八代亞紀生前以溫暖嗓音陪伴無數歌迷，如今卻在過世後遭反覆消費，令人遺憾。不少粉絲與社會輿論質疑，商業操作是否已逾越基本尊重底線，呼籲應設立更明確的法律機制保護逝者權益。

多家日本媒體報導八代亞紀遺作商品化爭議，網友與粉絲紛紛抨擊唱片公司做法不當。（圖／翻攝自X，@tospo_prores）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪

醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒