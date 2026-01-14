演歌天后死後裸照被競標拍賣 唱片公司預告加賣「原味衣褲」惹眾怒

日本演歌天后八代亞紀病逝後，唱片公司先是販售她的寫真裸照，接下來預計兜售原味內衣褲。（圖／羅永銘攝)

日本演歌天后八代亞紀罹患「膠原病」（結締組織疾病），不幸於2023年病逝，享壽73歲，當時唱片公司推出精選輯悼念，裡頭附贈兩張八代亞紀年輕時拍的寫真裸照，遭轟對死者及家屬不尊重，沒想到唱片公司並未感到不妥，事隔2年多後，預計兜售八代亞紀穿過的「原味內衣褲」，再度引發熱議。

八代亞紀病逝後，唱片公司「New Century Records」公開拍賣她生前拍攝的寫真裸照，吸引眾多人競標，價格目前飆漲至日幣92萬6300元（約新台幣18萬4千元），預計於2026年3月31日截止，此舉引發輿論抨擊，認為在踐踏死者尊嚴，以及對家屬不尊重，對此，工作人員強調這些都是貨真價實的原版照片，「如果能賣給想買的人，我們也能賺錢」，絲毫不認為有不妥之處。

沒想到事件還有後續，工作人員暗示今年4月21日後，將會販售八代亞紀生前穿過的原味內衣褲，屆時勢必再次面臨排山倒海而來的批評，對此，工作人員表示家屬及前經紀公司至今未提出過抗議，也沒有因此吃上官司，認為不僅有權這麼做，也沒有違反法律。

眼見八代亞紀死後頻遭消費，不少粉絲呼籲應該設立明確的法律機制，才能維護逝者的權益，切勿讓商業越矩基本應該有的底線。

