演歌女神病逝裸照遭流出拍賣 唱片公司預告將售原味內褲：能賺錢太好了

演歌界傳奇八代亞紀在2023年底病逝，讓無數粉絲哀悼，但後續紛擾卻沒停過。唱片公司「New Century Records」被爆出急著把她生前拍的裸露私照拿出來拍賣，喊價高達日幣92萬6300元（約新台幣18萬4千元），沒想到最近更傳出打算販賣她穿過的原味內衣褲，引發日本社會一陣譁然。

面對批評唱片公司如何回應？

「週刊女性PRIME」報導揭露，這場拍賣會踐踏了演歌女神的尊嚴，這種對逝者大不敬的行為引發輿論砲轟。面對批評，唱片公司員工竟然理直氣壯，表示拍賣是為了證明這些照片是正版貨，而非假貨。該員工甚至在採訪中大放厥詞，直呼如果能賣給有需要的人，公司順便賺點錢，簡直是兩全其美的好事。

八代亞紀裸照競標價多少？

觀察拍賣行情，這組八代亞紀裸照在2025年12月10日原本標價68萬日幣（約新台幣13萬5千元），短短14天就狂飆到92萬多日幣。雖然現在官網已遮蔽售價，但更令人反感的消息接踵而至，公司內部人員暗示，預計在今年4月21日之後，連八代亞紀生前穿過的個人內衣褲都將成為拍賣會上的商品。

面對外界的一片罵聲，該公司表現得老神在在。員工表示八代亞紀的家屬與前東家目前都沒出面抗議，更宣告公司合法擁有這些物品的處置權，完全沒違法，就算有人想告也告不成。這種視死者名譽如草芥的商業手段，讓許多死忠歌迷聽了都感到心碎且憤怒。

