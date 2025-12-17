演歌界年度盛事《歡欣之響》華麗登場白翎領銜主持 歌聲敲響台日文化共鳴

▲日本歌手真氣まき樣表演。

【記者 吳勝峯／台北 報導】台灣演歌界年度最受矚目的大型演出《歡欣之響》，於12月17日在中油國光廳盛大登場。活動自宣傳訊息釋出後即引發熱烈迴響，觀眾報名踴躍，場內座位迅速額滿，充分展現演歌文化在台灣歷久不衰的魅力。雋永的旋律與濃厚情感跨越世代界線，吸引大批樂迷齊聚一堂，共同沉浸在演歌世界的深情與感動之中。

今年《歡欣之響》以「歌聲連結情感、文化跨越國界」為核心主軸，特別邀請長年旅居日本、深諳演歌文化底蘊的歌手白翎擔任主持人，並與扶輪社社長陳家豪共同搭檔主持。專業且穩健的主持風格，為整場活動注入大器風範，也讓舞台氛圍更具國際文化交流的層次與深度。

演出一開場，白翎即以高難度日本演歌〈暴れ太鼓～無法一代入～〉震撼登場，氣勢十足。舞台更邀請日本太鼓名師熊谷老師專程來台助陣，白翎與熊谷老師同台「對打」太鼓，鏗鏘有力的鼓聲在場內迴盪，震撼人心，瞬間引爆全場掌聲，也象徵《歡欣之響》主題正式敲響。

▲白翎走下舞台，親自向現場貴賓與觀眾握手致意。

演出中段第二首，白翎深情詮釋〈夜櫻之七〉，娓娓道出名為「阿七」的女子，在櫻花樹下回憶被拋棄愛情的故事。歌聲情感濃烈而淒美，層層堆疊的情緒，讓現場觀眾彷彿置身於夜櫻飄落的畫面中，沉浸於深刻動人的情感氛圍。

演出後半段，白翎特別走下舞台，親自向現場貴賓與觀眾握手致意，引發一陣騷動。觀眾紛紛湧上前表達支持與喜愛，互動熱絡，場面溫馨而感人，展現歌手與樂迷之間真誠而緊密的情感連結。

除了主持與獨唱演出，舞台上更匯聚三十餘位演唱者，以及多組日本舞踊團體輪番登台。歌聲與舞姿交織，從經典演歌到和風舞蹈，層次豐富、節目緊湊，充分呈現演歌文化在台灣扎根已久的深厚底蘊，以及其跨世代、跨文化的影響力。

▲白翎深情詮釋（夜櫻之七）。

對即將推出全新專輯的白翎而言，這場演出更別具意義。隨著簽唱會即將登場，此次演唱會匯聚來自各界的好友與長期支持的粉絲，不僅凝聚人氣，也為後續發行活動累積強勁動能。演唱會海報甫推出即宣告「入場券全數預約一空」，現場甚至出現大量後補名單，盛況空前。

主辦單位「中華民國老人福利協進會」與「歡欣歌謠協會」表示，《歡欣之響》不僅是一場音樂饗宴，更是台灣與日本文化交流的重要平台。演歌承載著跨世代的生命體驗，其獨特的曲風與深刻情感，在台灣形成延伸與共鳴，也期盼藉由此類演出，吸引更多年輕族群接觸、理解並傳承演歌的核心魅力。

隨著最後一曲落幕，整場演出在觀眾熱烈而持久的掌聲中圓滿畫下句點。《歡欣之響》再次印證演歌在台灣的永恆魅力，也象徵台日文化交流持續深化。今年舞台所留下的，不僅是華麗動人的瞬間，更是一段在觀眾心中久久迴盪的感動與共鳴！（照片、影音記者吳勝峯攝）