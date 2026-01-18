演活功夫「火雲邪神」！ 「梁小龍」辭世、享壽77歲

港星梁小龍離世。（圖／《功夫》劇照）





香港資深武打演員梁小龍，憑藉演出電影《功夫》「火雲邪神」一角後，再次爆紅、商演不斷，沒想到驚傳離世，享壽77歲，消息已獲梁小龍的友人證實，目前家屬低調處理後事，預計26號在深圳龍崗舉行告別儀式。

電影《功夫》片段：「天下武功，無堅不破，唯快不破。」

在周星馳電影《功夫》當中，梁小龍演活火雲邪神，經典台詞深植人心，沒想到傳出，他在1/14辭世享壽77歲，親友也證實，家屬目前低調處理後事，告別式暫定26號舉行。

廣告 廣告

電影《功夫》片段：「斧頭幫全體同仁，向邪神敬禮。」

梁小龍一度淡出演藝圈多年，直到周星馳力邀，復出演出電影《功夫》。

香港影星周星馳：「香港的功夫電影裡，叱吒風雲十分厲害，是我的偶像之一。」

香港影星梁小龍：「第二次我也拒絕(周星馳)了，第三次說我已經答應了，一個月之後他在上海打電話給我，你還不來，我說我哪裡有答應過你，什麼都沒有講過。」

過去訪談中，周星馳曾表示，對梁小龍的崇拜，梁小龍也曾透露，周星馳一手打造的火雲邪神造型，讓他20天不敢出門，但這角色也讓他再度翻紅。

香港影星梁小龍：「武術裡面有一句話，就是說敵不動我不動，你欲動我先動。」

社群上影片，70歲的梁小龍，身手仍矯健，爆發力驚人，身體還算硬朗，但2年前也曾傳出，他表演後空翻後跌傷，2天後才報平安。

香港影星梁小龍：「我拍那個摔在地上的，是故意的，我經常表演摔在地上。」

根據香港媒體報導，梁小龍逝世前一天，還有人分享他跟朋友，在深圳羅湖吃羊肉火鍋的照片，精神看起來不錯，梁小龍還送親筆簽名的「真功夫」字畫給友人。

沒想到事隔一日傳來噩耗，讓許多親友及影迷，都感到震驚與不捨，感嘆梁小龍與世長辭，武打界也痛失一名巨擘。



【更多東森娛樂報導】

●玖壹壹春風自爆車禍 他PO車牌急尋人：也沒有叫警察

●A-Lin才爆19年婚變！唱失戀情歌淚崩道歉：曾那麼愛你

●快訊／「火雲邪神」驚傳離世！享壽77歲

