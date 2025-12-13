演活反派的他走了！《摩登大聖》彼得格林猝逝公寓 享壽60歲 明年新片喊卡

彼得．格林曾在1994年經典電影《黑色追緝令》中飾演反派角色Zed，陰狠形象令人難忘。（圖／IG@badass_petergreene）

曾演出《黑色追緝令》（Pulp Fiction）、《摩登大聖》（The Mask）等多部經典好萊塢電影的美國演員彼得．格林（Peter Greene），於美東時間12月13日下午被發現陳屍於紐約下東區柯林頓街（Clinton Street）的自宅公寓內，享壽60歲。消息已由其經紀人愛德華茲（Gregg Edwards）證實，震驚影壇。

彼得．格林於《摩登大聖》中飾演黑幫老大Dorian Tyrell，與金．凱瑞正邪對峙，成為其代表作之一。（圖／Miramax、New Line Cinema）

根據《紐約郵報》報導，警方指出，當日下午約3點25分，有人發現格林倒臥在公寓內，已無生命跡象，隨即宣告死亡。初步勘查現場未發現外力介入或他殺跡象，確切死因仍待法醫進一步鑑定。

彼得．格林於1990年代嶄露頭角，憑藉鮮明強烈的反派形象，在好萊塢留下深刻印記。他在1994年電影《黑色追緝令》中飾演變態保全兼連環殺手Zed，令人不寒而慄；隨後在《摩登大聖》中與金．凱瑞（Jim Carrey）、卡麥蓉．狄亞茲（Cameron Diaz）同台演出，詮釋冷酷黑幫老大Dorian Tyrell，成為其代表作之一。

彼得．格林13日被發現陳屍於紐約下東區公寓，享壽60歲，死因仍待釐清。（圖／翻攝自Google Maps）

經紀人愛德華茲在聲明中悼念表示，格林是一名極具才華的演員，也是難得的好朋友，「他是我們這一代最優秀的演員之一，心地善良，對表演充滿熱情。我會非常想念他。」愛德華也指出，格林雖被外界形容個性強烈、難以合作，但那源於他對作品近乎苛求的完美主義，只為呈現最好的演出。

據悉，格林原定於明年1月與米基．洛克（Mickey Rourke）合作拍攝獨立驚悚片《吉祥物》（Mascots），劇組在接獲死訊後深感震驚與哀痛，相關拍攝計畫恐將因此受到影響。

格林一生演出作品約95部，除上述代表作外，還包括《刺激驚爆點》（The Usual Suspects）、《震撼教育》（Training Day）等電影。他曾在1996年接受《Premier》雜誌訪問時坦言，15歲離家出走後流落紐約街頭，曾因而誤入歧途，染上毒癮並涉及販毒，同年也曾發生自殺未遂事件，後來接受治療並努力戒毒。

愛德華茲回憶道，格林多年來始終與內心陰影搏鬥，「但他最終戰勝了心魔。」他的離世，讓影迷與曾合作的影壇人士深感惋惜，也為90年代好萊塢留下難以取代的一抹身影。

彼得．格林辭世消息震驚影壇，經紀人證實其於紐約家中過世，享壽60歲。（圖／翻攝自X，@nypost）

