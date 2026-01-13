演活酗酒家暴男…八點檔男星突求妻子「動手打他」 工作人員全嚇壞

記者宋亭誼／台北報導

「反派專業戶」吳鈴山這次在八點檔挑戰飾演一名沉溺酒精、對妻子動粗的暴力男，戲裡打人打得狠，戲外他卻自曝為了找回演戲的「體感」，竟然在家求老婆「動手打他」，嚇壞不少工作人員。吳鈴山坦言，最初對這個角色有些排斥與忐忑，為了能精準詮釋那種暴戾的情緒，他在家請太太看著他練習，甚至要求太太「打他兩下」來尋找被擊打後的真實感覺。

吳鈴山突破形象挑戰「家暴渣男」角色，自曝為入戲還在家請老婆「動手打他」。（圖／民視提供）

郭忠祐在劇中飾演吳鈴山的兒子，則呈現另一種演技挑戰，他所飾演的角色因長期目睹家庭暴力，導致患有創傷後壓力症候群（PTSD），性格極度壓抑且沉默寡言。郭忠祐表示，這個角色話雖不多，但情緒極重，嚴重的社恐讓他演起來非常不容易，卻也演得非常過癮。

郭忠祐飾演長期目睹家暴、患有創傷後壓力症候群的壓抑兒子，詮釋內心戲十足。（圖／民視提供）

有趣的是，劇中他與飾演結巴角色的馬國畢有許多對手戲，一個話少、一個講話結巴，截然不同的節奏讓演員們都非常期待能撞擊出精彩的火花。被封為「豆腐媽媽」的謝瓊煖，這次在劇中挑戰與以往帥氣、中性風格不同的「可愛風」，穿上亮麗服裝展現親和力。編歌又編舞的宮美樂笑說，劇中「萬家」的一家人感情非常好，雖然有人話多、有人沉默，但聚在一起就像個大家庭一樣溫暖，也是因為萬家人，才讓她想為萬家人創作歌曲。

