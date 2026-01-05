演算法坑殺外送員！前工程師揭平台黑箱：「絕望指數」讓缺錢者只剩垃圾訂單

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一名自稱剛從外送平台離職的後端工程師近期在美國論壇Reddit發文，揭露外送平台的演算法壓榨外送員，同時也欺騙消費者。對於自己共同打造這台機器，讓他夜裡輾轉難眠。

一名自稱剛從外送平台離職的後端工程師近期在美國論壇Reddit發文，揭露外送平台的演算法壓榨外送員，同時也欺騙消費者。（示意圖／Unsplash）

原PO表示，因為簽了嚴格的保密協議，因此在圖書館以臨時筆電發文。原PO表示，公司將外送員標示為「人力資產」，就好像電玩遊戲中的資源，而不是活生生在付房租的人，每週會議都在討論如何從這些人力資產多賺取0.4%的利潤。

廣告 廣告

其次，優先配送也是騙局，而使用者為此多付2.99美金。事實上平台將一般訂單延遲5到10分鐘，讓標準服務變低，這才讓優先訂單好像比較快。而公司利用這套制度，套取數百萬美元的淨利（pure profit）。

最令他改到噁心的是「絕望指數」，也是讓他離職的主因，他透露，演算法會偷偷為外送員評分，推測其對金錢的迫切程度，當一名外送員毫不猶豫地接受所有低價的垃圾訂單，演算法會將該名外送員標記「極度急需訂單」，對這類外送員來說，演算法便推送較低的訂單給他們，因為他們「絕望到願意跑」。

至於消費者給予的「福利費」，實際上也流入公司基金，這筆基金用來遊說政府反對外送員工會。過去小費也被公司偷走，但因為公司為此被告過，所以變成以預測模型動態調降最低薪資，高額小費沒有獎勵到司機，反而是在補貼公司，「您支付了他們的工資，所以我們不必自己支付。」

貼文一齣，引發網友議論紛紛留言，「認為那些試圖向不同人收取不同費用但同樣內容的公司，不應該再被允許營運」、「力量屬於人民，如果有更多像你這樣的人，也許這些大公司才會被追究責任」、「出於好奇，有一天我問外送員他們有沒有看到那些錢，他們說沒有。我立刻停止付費，大約六個月後，我完全停止使用外送 App。」有網友質疑疑似以AI撰文，但也有網友認為或許是為了避免無意透漏個人說話習慣才使用AI。而分析多數討論者認為爆料大致屬實，不過程度仍有待商榷。

更多FTNN新聞網報導

店長薪4.5萬都不去！寧願跑外送 立法應兼顧市場自由與勞動保障

外送專法攻防白熱化！Uber喊「禁疊單」恐漲價 工會反擊：誤導社會

外送專法衝擊超過想像 平台業者警告：產值蒸發460億、5萬外送員飯碗不保

