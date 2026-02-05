演算法害的 青少年日滑3C逾7小時

台少盟與全家便利商店再次啟動「逆風少年大步走」計畫，今年聚焦於「數位防護計畫」，5日公布調查顯示，青少年每天花費逾7小時於數位工具，也有超過半數的青少年坦言演算法推薦機制讓他們滑到停不下來、睡眠不足及情緒焦慮。

調查發現，青少年於網路最常遇到的問題為「詐騙訊息」、「性騷擾訊息」、「遭謾罵或肉搜」，而面對困境時近半數青少年很少或幾乎沒有與師長或家長討論，多數人會採取「封鎖、檢舉或截圖存證」為多，其次為與家長或師長討論或與朋友述說，而年齡越大跟家長討論的比例越低。

台少盟副祕書長張祐嘉表示，首次發布「滑手機前先想一下！你的數位安全指南」提供在面對問題時可以運用的資源，接下來還會有教案讓教師可以利用，盼透過不同形式推廣數位安全防護的重要性。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則說，目前政府只把社群平台的聚焦於校園內的管理，頂多只是在學校不能使用，根本還是社群業者之間的自律，如果業者有自律就可以減少許多補救，而教育部雖然力推媒體識讀，卻難以知道學生到底懂不懂得如何辨識錯假訊息，況且孩子往往比家長更懂的操作網路，家長也難以知悉孩子是否有小帳等行為，若已到成癮等級則治療則需要提供相關管道。

教育部國教署副署長戴淑芬說，教育部已把科技資訊、媒體素養列為課綱重要目標，科技領域也把網路使用的資訊安全、正確使用資訊工具及個人資料保護，媒體素養則盼建構知情、負責及共好的數位公民，希望全國民眾都能擁有正確媒體素養，教育部也支持群科中心、輔導團等支持網絡外，也提供可以過濾不良App、使用時間的數位工具包，也期待家長可以多帶孩子參加戶外活動，遠離對手機的依賴。

家庭曾遭變故的2026逆風年度代言人林作賢表示，許多身處邊緣的青少年，往往在現實生活中得不到足夠的支持，轉而向網路尋求慰藉，卻可能面臨隱私剝削、網路霸凌等看不見的威脅，在不經意「滑手機」的瞬間，便陷入更深的困境，期盼透過他個人經驗，讓社會大眾更理解青少年在數位環境中的脆弱處境。