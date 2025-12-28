演算法餵你垃圾？20％YouTube推薦影片竟是「AI廢片」

〔編譯陳成良／綜合報導〕YouTube演算法正被大量低品質AI內容攻陷。影音編輯公司Kapwing的最新研究發現，YouTube推薦給新註冊用戶的影片中，竟有超過20%屬於旨在騙取點閱的「AI廢片」(AI slop)。這些由人工智慧生成的低劣內容不僅充斥平台，更發展成產值驚人的產業鏈，估計每年可創造約1.17億美元(約新台幣38.2億元)的營收。

肌肉浩克騎番茄直升機 「腦腐」影片騙點閱

據《衛報》報導，研究團隊調查全球1萬5000個熱門頻道後發現，其中278個頻道完全由AI廢片組成，這些頻道累積觀看次數已突破630億次。研究人員實際註冊新帳號測試，在首批推薦的500部影片中，有104部是AI廢片，更有3分之1屬於被稱為「腦腐」(brainrot)的低價值內容。

這些AI廢片的內容往往荒誕離奇且缺乏邏輯。例如，印度頻道「Bandar Apna Dost」擁有24億次觀看，內容充斥著擬人化的猴子與肌肉發達的「綠巨人浩克」搭乘番茄直升機戰鬥；新加坡頻道「Pouty Frenchie」則針對兒童，播放法國鬥牛犬吃「水晶壽司」的畫面。甚至有巴基斯坦頻道利用AI生成洪災假畫面，搭配助眠音樂賺取點閱。

這股AI廢片潮背後，是一個快速擴張的全球產業。資深科技記者瑞德(Max Read)指出，許多創作者來自印度、烏克蘭、越南與巴西等中低收入國家，他們利用Telegram或Discord交流如何製作「夠爛但能賺錢」的影片，例如「壓力鍋在瓦斯爐上爆炸」的AI生成影片近期就相當流行。對這些創作者而言，YouTube的廣告分潤遠高於當地平均工資。

針對此現象，YouTube發言人回應，生成式AI只是工具，可用於製作高品質或低品質內容，平台將持續專注於連結用戶與高品質內容，並移除違反社群規範的影片。

