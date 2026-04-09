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即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文本週二（7日）率團展開為期6天的訪中行，她在昨（8）日上午前往南京中山陵謁陵，隨後發表講話，竟點名日本多達11次，痛批日本殖民統治造成兩岸悲劇。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，國共這麼操作的目的很清楚，就是要在歷史認知和對日本的態度上，塑造「國共一致」的敘事；然而，再回顧鄭麗文的政治軌跡，矢板明夫認為，這種轉變根本就是投機、是政治人格的斷裂。

矢板明夫在臉書發文指出，國民黨主席鄭麗文在中國南京大談「歷史傷口」，痛批日本殖民統治造成兩岸悲劇，中方也順勢遞上反日書籍，彼此配合得嚴絲合縫；他認為，國共這麼操作的目的很清楚，就是要在歷史認知和對日本的態度上，塑造「國共一致」的敘事。

矢板：鄭麗文這套說法「演給中國民眾和國際社會看」

「歷史當然要誠實。」矢板明夫表示，日本統治台灣50年，確實曾存在壓迫與不公，無需替其洗白；但同樣不能忽視，戰後國民黨在台的威權統治留下的問題，至今仍未完全清算。然而，此刻與鄭麗文握手言歡的中國共產黨，是當下正在以軍事威嚇和各種滲透直接威脅台灣的敵人，「這是正在發生的現實！」

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當前習近平正以反日情緒動員民族主義，欲將「統一台灣」包裝為歷史正義，矢板明夫強調，在這樣的背景下，鄭麗文的發言，是「配合境外敵對勢力」的敘事。

回顧鄭麗文的政治軌跡 更顯諷刺

矢板明夫指出，鄭麗文早年出身民進黨，曾自承為「台獨基本教義派」，長期批判國民黨是傷害台灣的加害者，強調台灣主體性與民主價值；如今卻在中國語境中重複反日論述，對當前真正壓迫台灣的對象避而不談。這種轉變，矢板明夫認為，這根本就是投機、是政治人格的斷裂。

「回過頭看，台灣人能接受這套『仇日論述』嗎？」矢板明夫直言，台灣人今天最擔心的，不是百年前的日本，而是眼前的中國；如果國民黨其他人對此保持沉默，選民看到的，就是一個立場模糊、價值混亂的政黨。「政治可以轉彎，但不能沒有底線。」

原文出處：快新聞／演給誰看？鄭麗文登中山陵竟批日本 矢板明夫揭密：塑造「國共一致」敘事

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