演給長官看？北市捷運危安演練脫離實況 警方反應慢半拍讓歹徒「抹頸」挑釁

台北市在12月19日發生捷運投擲煙霧彈以及中山商圈隨機砍人案，事隔一周後，北市府在今（26）日於捷運市政府站進行高強度危安演練，不過在實際演練過程中，卻仍有些過假，甚至脫離實況，更有相關人士坦言就是給長官看的。

張文在1219隨機砍人，導致包括自身在內共有4人身亡，由於接下來將碰上跨年活動，這也讓北市加大維安警力，並在今日在市政府捷運站進行高強度危安演練，市長蔣萬安也親自到現場視導。這次演練共區分三大項，包括：歹徒於捷運月台層丟擲汽油彈之應變處置、歹徒無差別攻擊之應變處置、大量傷病患之應變處置。

​警方人士表示，電擊槍正常使用情況，是對方只要屢勸不聽，就可以進行擊發，而射擊距離約10至30公尺。（劉偉宏攝）

根據《風傳媒》現場觀察，在第一項歹徒於捷運丟汽油彈的演練中，扮演歹徒的人員丟完汽油彈彈爆炸後，有2位民眾倒下，這時就立刻有大批的消防人員趕到現場進行救護，但問題是，實際情況下消防員並不會第一時間就立刻出現，反倒是警察才是第一線應處，不過現場卻呈現消防比警察還多的「奇景」。

一位消防人士低調指出，正常情況消防是接獲通報後才會趕往現場，第一時間都是警察進行處理，而這場其實就是被安排要給高層看的，消防的任務則是滅火等，以及對於火勢的控制和緊急救護。更奇怪的是，現場的消防救護，傷員為2人，但卻呈現8至10人救1人的狀況，變得後面有幾位消防彷彿沒事做，而要把傷患抬走時，甚至是6位消防抬1位傷患，顯得有些人力過剩。

​ 一位消防人士低調指出，正常情況消防是接獲通報後才會趕往現場，第一時間都是警察進行處理，而這場其實就是被安排要給高層看的 。（劉偉宏攝）

另一方面，在歹徒無差別攻擊的應處上，根據觀察，當隨機砍人後，大批警力隨之而來包圍歹徒，警方依照SOP先是多次勸說「把刀放下」，並持警棍、電擊槍戒備，隨後也有支援兵力趕到，但這時歹徒依舊持刀屢勸不聽，甚至對警察比出「抹頸」的挑釁動作，而警方明明已經包圍，甚至電擊槍都已經瞄準在背部，按照情況早該射擊了，反而是拖了許久才擊發。

警方人士表示，電擊槍正常使用情況，是對方只要屢勸不聽，就可以進行擊發，而射擊距離約10至30公尺。也就是說，若按照這演練狀況，早就該進行射擊，加上這已經隨機砍人，傷患就倒在歹徒旁邊，第一時間警方應儘速解除歹徒武裝，而不是在那邊不知道等什麼，反而讓扮演歹徒的人員，演的跟真的一樣。

