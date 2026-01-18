演繹法入心 純真歌頌愛無疆

善的腳步回到社區，台南近幾年、遭遇不少天災，每一次都是慘痛經驗，卻也能看到志工總是二話不說、展開動員，農曆新年前、盤點生命，他們將故事化作演繹，在今天下午、台南第二場歲末祝福、呈現出來。

「衝破巨浪向前航，救拔眾生到彼岸。」

海地歷經颶風、地震，慈濟法船馳援數年持續不間斷，克服重重困難

「在苦難中長養慈悲，在變數中考驗智慧，在艱難中激發韌力。」

至今慈濟精神延續在當地，正如天災挑戰下，台南的志工依然堅定！

廣告 廣告

「大慈大悲無量義，靜寂清澄如琉璃，守之不動起敬意，必令廣行閻扶提，台南區靜思弟子向上人，至誠發願，2年3災 苦鄉親，齊心協力 護道心。」

證嚴上人開示：「好感動 真正的很震撼，看到各位菩薩這樣整齊，總是深深體會到，人人都很真誠愛的能量，菩薩的發心立願，又看到了聽到了，孩子們的聲音宏亮，不亞於我們現在全場，可見我們下一代的下一代，很有希望。」

入經藏的孩童，來自台南大愛幼兒園，是以慈濟精神澆灌的幼苗！

證嚴上人開示：「教育就是希望 感恩各位，這地方也是教育的道場，學校也是社會教育道場，所以我們要好好用心。」

不論是教育志業或是社區傳承，以愛接力，讓五毛錢的初發心，繼續鋪出菩提大道！

更多 大愛新聞 報導：

上人行腳到台南 與台南慈青座談

上人行腳台南 慈中座談話溫馨

