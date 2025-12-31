演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

海委會主委管碧玲（後）被讀者直擊在12月31日中共對台演習還沒結束之際，竟跑去高雄亞灣大啖五星料理，從中午12時40分一路待到14時才滿足地離開。前為海巡署秘書。（圖／CTWANT攝影組）

值此對岸軍演緊張之際，海委會主委管碧玲與大票海巡官員卻被讀者直擊，在去（2025）年12月31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。知情人士爆料，幕僚早已勸敏感時刻緩辦聚會，管碧玲卻執意繼續辦理，基層官兵直斥「前方吃緊、後方緊吃」，隔江大唱後庭花，簡直把對岸近身威脅當笑話。

對岸對台軍事行動近期已進入「高度常態化」與「實戰預演化」的新階段，除了去年4月初的「海峽雷霆—2025A」重點演練區域封控與攔截扣押外，同年12 月下旬更直接發動的「正義使命—2025」環台演習，部分演訓配套的禁航區更已跨入台灣24海浬鄰接區，甚或共機、共艦已挺進我方12海浬領海區域。

海巡署長張忠龍（揮手者）也為了海委會餐敘風塵僕僕從台北海巡署跑來高雄飲宴。（圖／CTWANT攝影組）

隸屬海委會的海巡署是海上防衛重點，他們喊出「平戰轉換」與「強勢對等」策略應處，以「1對1」原則部署老被對岸海警船侵擾的24海浬線，目前線上還有14 艘大型艦艇緊盯14艘對岸海警船，持續實施併航監控與不定時驅離。以12月30日單日來講，我方就偵獲共機高達130架次，其中有90架次逾越了海峽中線，這已創下單日擾台頻率新高紀錄。

但正在海巡緊張之際，包含管碧玲、海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等海巡大官，卻跑到了位在高雄前鎮亞灣特區的「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳飲宴。

海委會包下高雄亞灣「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳，並以跨機關協調之名舉行飲宴。（圖／CTWANT攝影組）

讀者直擊，以管碧玲行程為例，她12時40分優雅步入會場，一路待到了14時才帶著微笑從容離開，這可早已超過了午休時間；而理應坐鎮台北木柵海巡署的張忠龍更放下海巡業務，風塵僕僕南下全程陪同招呼，CTWANT接獲聚餐消息當下旋即連繫國防部，國防官員只好尷尬地說，對岸至今都還沒解除演習警戒，我方當然仍是嚴密監控中，但海委會內部聚會「國防部不便評論」。

在國防部認證對岸演習警界持續時，大批海巡高官卻同時大開「跨年趴」，看在基層官兵眼裡是直搖頭。知情人士就揭露，這次其實是海委會參事與各處室一級長官，還有像是海巡署、海保署、國海院等三級機關，連同派出的分屬四級機關，定期都會參加「跨機關協調餐敘」，時間也確實早早訂好，但12月底對岸軍演啟動，不少休假官兵都被召回，聖誕、跨年連假都泡湯，幕僚早就勸管碧玲「緩辦」，管碧玲卻指示照辦不誤，眼看現在軍演還沒結束，海巡長官跑去大肆飲宴實在難看，「有這樣的長官，還需要敵人嗎」？

海巡署副署長謝慶欽（黑夾克者）也應邀高雄與會，等於海巡署兩大重要官員皆未鎮守台北的海巡署本部，不免讓人對海巡業務「沒大人坐鎮」感到憂心。（圖／CTWANT攝影組）

海委會對此回應，每季海委會都會舉辦擴大會務會報，擴大邀請海委會及所屬機關首長出席，會中也會檢視近期重要業務及工作推動方向，這一次適逢副主委黃向文即將歸建而擴大辦理會務會報，事涉惜別加上早就訂好餐敘，因此決定照常舉辦。

海委會強調，緊盯對岸演習並未因開會而有鬆懈，餐敘時管碧玲也一再要求所有幹部必須將電話維持暢通，並無任何聯繫上的問題。

