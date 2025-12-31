演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣

海委會主委管碧玲（圖）被爆出在2025年12月31日兩岸軍演未歇之際，從容前往高雄亞灣「晶綺盛宴」爽嗑五星料理。（圖／CTWANT攝影組）

對岸軍演全面涵蓋台灣海峽周邊五大海域之際，海委會主委管碧玲卻與大票海巡官員狂嗑五星飯店美食，「前方吃緊、後方緊吃」指揮鏈斷層搞得基層官兵是直喊救命。國防學者示警，海巡大官對軍演「無要無緊」的態度除了影響軍心外，更可能成為美方「放生」台灣的說帖，若再不自救「只是讓台灣更陷險境」。

中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英、法、德等國更集體表達高度關切，反對任何片面改變現狀的行為。

海委會下轄海巡艦隊官員也前往高雄「晶綺盛宴」歡送會。（圖／CTWANT攝影組）

然而，2025年12月31日兩岸還在高度緊張之際，管碧玲與海巡署長張忠龍等人卻在上班日大剌剌跑去大嗑美食，儘管美其名為「跨機關協調」餐敘，但幕僚早已示警現在辦「太招搖」，無奈管碧玲仍執意照舊辦理，加上餐敘現場是五星級亞洲新灣區「晶綺盛宴」，知情人士就直言「開會」這種說帖在對峙之際「根本說服不了民眾」。

據了解，晶綺盛宴孔雀紅寶廳是高雄亞灣區極具代表性的高質感婚宴場地，挑高的會場以孔雀開屏姿態設計，以沈穩的藍綠色調與精緻的幾何線條交織，營造出既復古又時尚的歐式奢華氛圍，而菜色更是高雄一絕。從經典開胃的燒吊掛皮脆肉香的烤鴨到澎湖冰捲，還有厚實飽滿的燉全雞湯、醬烤豬肋排及經典臘味飯等都是經典，飯後來上港市蔥燒酥更是允只留香。CTWANT訪價發現，即使平日大宗專案價，每桌也要約新台幣1.4萬元起跳。

位在高雄亞灣的「晶綺盛宴」以別緻設計聞名，一桌要價至少約新台幣1.4萬。（圖／CTWANT攝影組）

一名未具名留美戰略學者就直搖頭示警，這次對岸軍演已是解放軍在測試我方「聯合封控」與「要港封鎖」的能力，在在都是對岸要向美、日等國傳遞「不要再介入台海關係」的訊號，甚或美方從總統川普（Donald Trump）以降，已有台海關係「不關我們的事」的另一種聲音，何況總統賴清德提出的1.2兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案老是卡關，美方層峰已感不耐。原先我方執政當局想「賴」給在野黨杯葛，如今本該坐鎮第一線的大官如此散漫，恐怕只是替歐美第一世界孤立主義甚至「棄台論」添柴火。

海委會對此回應，這一次例行會報適逢副主委黃向文即將歸建而擴大辦理，事涉惜別加上早就訂好餐敘，因此決定照常舉辦。官員強調，緊盯對岸演習並未因開會而有鬆懈，餐敘時管碧玲也一再要求所有幹部必須將電話維持暢通，並無任何聯繫上的問題。

海委會回應「晶綺盛宴」正是為了替即將離開海委會歸建的副主委黃向文（圖）餞別。（圖／CTWANT攝影組）

