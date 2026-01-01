演習吃大餐3／認了軍演期照辦惜別趴 管碧玲道歉坦承時機不對

海委會主委管碧玲（左）對於對岸軍演期午休參加「惜別趴」大嗑美食坦承不諱，也表達抱歉。（圖／CTWANT攝影組）

海委會主委管碧玲今（1）日表示，自己前一天中午確實參加了早日約好的「惜別餐會」，若因對岸圍台軍演尚未落幕，造成社會觀感不佳，自己願意道歉。

對岸「正義使命-2025」圍台軍演從2025年12月29日起由解放軍大規模圍台，範圍涵蓋了台灣周邊5大區域，30日實彈射擊被我方偵獲的軍用機就高達130架次，其中有90架次逾越了海峽中線，這已創下單日擾台頻率新高紀錄。

海委會主委管碧玲（左2）在31日跨年當天中午悠哉前往高雄「精綺盛宴」參加惜別趴。（圖／CTWANT攝影組）

於此同時，主管海巡署等第一線海巡業務的管碧玲竟在31日中午警報還沒解除之際，悠哉地與多位海巡高層前往高雄「精綺盛宴」婚宴會館聚餐，基層有官兵怒批是「前方吃緊、後方緊吃」，對此管碧玲也坦承，因為海委會副主委黃向文即將歸建、另外四級單位海巡署金馬澎分署長陳泗川也要退伍，因此老早就已安排惜別餐敘，對岸則是29日突襲宣布軍演，到30日下午6時我方評估情勢已在控制中，與海巡署長張忠龍二度商討後，決定31日名為「跨機關協調」的惜別飲宴仍照常舉行。

海委會主委管碧玲（將入汽車右後座者）在31日跨年中午大嗑美食，直到14時才悠哉搭乘公務車離開。（圖／CTWANT攝影組）

管碧玲強調，黃向文與陳泗川對海委會的貢獻卓著，或許「外人無法理解」，但總之聚餐時間造成了負面觀感，自己願意扛下批評，虛心接受。

管碧玲重申，海巡署人員連日來均依法執行任務，確保航安與民生秩序，直到31日晚間對岸宣布軍演結束之際，都未發生執法衝突或影響航行秩序，也成功防止灰色地帶衝突升高。海委會官員也強調，儘管對岸海警船目前已航離限制水域，海巡艦艇仍持續監控中。

