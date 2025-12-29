演習愈來愈接近台灣 專家：錮禁窒息威懾

海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊29日裝備20機砲悍馬車、40榴彈機槍悍馬車等，自關渡往返松山機場。（杜宜諳攝）

共軍「正義使命-2025」軍演，與歷次環台軍演比較，演習區域越來越靠近台灣本島。前國防部情研中心副主任孫秉中29日指出，從演習的區域與範圍，很明顯地可以看出兩個特點，一是演習的範圍愈來愈大；二是演習的區域愈來愈接近台灣本島，他用「錮禁窒息」來形容解放軍此次方式。

海巡署副署長謝慶欽表示，中共歷次軍演，最多出動22艘海警船，最少9艘，這次目前出動14艘；此外，2024聯合利劍A軍演，是中共第一次出動海警船參加軍演；2024聯合利劍B軍演，則第一次出動萬噸級海警船。

廣告 廣告

參謀本部情報次長謝日升則表示，此次演習與以往聯合戰備警巡完全不同，要等到軍演結束，才能做比較。但他認為這次畫的5個演習區範圍全進入24浬，且都到12浬。換言之，越來越靠近我領海基線，靠近台灣本島。

孫秉中則引前海軍司令唐華上將接受外媒採訪時的說法，解放軍對台灣採取的是「蟒蛇戰略」，但他認為唐華說法還不夠貼切，因為蟒蛇實施捆綁窒息是需要「實際接觸」的，然而解放軍對付台灣卻是採取「步步緊迫但未接觸」的方式，用「錮禁窒息」一詞更為貼切。

他表示，這次演習區域與2022年「環台軍演」區域多有重疊，再加上東部戰區已預告30日將實施實彈射擊訓練，研判不排除會有彈道飛彈、遠程火箭彈、大型無人機等實施實彈射擊演練，其中彈道飛彈與遠程火箭彈或許可能會直接穿越台灣上空，以強化其威懾能力。

學者張競強調，這次軍演是共軍在台灣本島周邊演習以來，首次具體並實質影響空中飛航活動，顯然此次北京是痛下決心，要讓執政者與民眾因民用航班受到干擾而具體有感，國人必須嚴肅看待。