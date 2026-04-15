演習計畫成碎紙！空軍作戰官失手銷毀 辯「忙中出錯」被2罪起訴

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松指部作戰官失手銷毀軍事機密文件被移送偵辦，北檢依3罪起訴。圖為國軍去年執行「立即備戰操演」，一架黑鷹直升機降落空軍松指部。示意圖。郭宏章攝



一名蘇姓空軍松指部作戰官於2024年8月簽辦2份「演習作戰計畫」公文，隨後卻疑似失手，誤將該機密文件放進碎紙機內絞碎，直到上級單位執行督導時，發現公文發、收文記錄不符才驚覺有異，事後經憲兵指揮部台北憲兵隊移送偵辦。台北地檢署今（4/15）日偵結，依《陸海空軍刑法》過失委棄軍事秘密文書、《國家機密保護法》過失毀棄、遺失國家機密等2罪名，起訴蘇男。

調查指出，蘇男是空軍松山基地指揮部作戰科作戰官，負責基地防衛、反空（機）降等任務，曾於2024年8月1日負責簽辦2份「演習作戰計畫」公文，而該公文經核定列為「機密」級文件，不僅屬於國家機密，更是軍事機密。

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然而，蘇男原應負起保管責任，避免公文遭毀棄、損壞或遺失，卻在他經手並發文給所屬專機隊、座機隊、基地勤務隊及補給隊等4單位後，該份文件竟憑空消失，直到上級單位執行督導時，察覺發文記錄與收文記錄不符，才驚覺有異。

沒想到，一路到隔（2025）年4月底、5月初期間，蘇男才自行在作戰科辦公室碎紙機內，發現那份早已被絞碎的公文，台北憲兵隊認為相關行為已涉及不法，旋即將蘇男移送北檢偵辦。

不過，蘇男辯稱是因忙中出錯，才誤將機密文件銷毀。檢方偵結，認定蘇男行為屬於過失，依犯《陸海空軍刑法》過失委棄軍事上應秘密的文書罪嫌、《國家機密保護法》過失毀棄、遺失國家機密等罪名起訴，並建請法院從一重處斷。

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