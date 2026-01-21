演藝事業只是玩玩！詹子晴靠「9副業電商」賺到一套房 曝藝人創業秘訣

詹子晴很有生意頭腦。中天提供

《綜藝OK啦》明（22日）晚9點播出「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」，藝人詹子晴握有9個副業品牌，其中讓她最得意的事業就是電商平台。

詹子晴擁9副業品牌 會員制電商模式吸引創業新手加入

詹子晴透露：「我去演講，每個人都問我怎麼成功，或是跟我借錢，我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」

她還因此賺到一套房：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」詹子晴吐苦水，認為經營餐飲業很不容易：「尤其是酒吧，超多人來喝免錢的，藝人就算了，素人也有！」

詹子晴也分享自己怎麼處理這種狀況：「有人每次來都說『簽ㄚ頭的單』，有個月我發現公關費很高，就跟員工說有朋友來就跟我說一聲，有天員工打給我，我立刻去店裡，結果整桌沒一個認識的，那個男生也很尷尬，我就說『今天會提早打烊，先幫你們買單』。」



